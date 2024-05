Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra con sistema laser (LDS), 4000 Pa, tecnologia 3D, 5200 mAh, base autosvuotante, app Mi Home, Alexa e Google Assistant, nero

592,53€ - 592,53 €

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti con sistema laser (LDS), potenza di aspirazione 4000 Pa, tecnologia 3D, 5200 mAh con autosvuotamento. Funziona con App Mi Home, Alexa e Google Assistant.

Rimuove efficacemente la polvere in spazi ristretti Dotato di un motore che fornisce una potenza di aspirazione forte e sostenibile per pulire efficacemente polvere, peli di animali domestici, detriti e spazi sotto il letto

Batteria con una capacità ottimale di 5200 mAh, sufficiente per più di 240 m in modalità standard con una singola carica, non è necessario ricaricarla frequentemente

Tre livelli di controllo del flusso d’acqua; il serbatoio dell’acqua con controllo elettronico intelligente distribuisce l’acqua in modo uniforme senza perdite e supporta tre controlli del flusso d’acqua per pulire a fondo i pavimenti in tutta la casa

Dotato di tecnologia 3D di prevenzione delle ostruzioni, rileva il contorno di giocattoli, cavi e altri ostacoli e rallenta in anticipo per drenare

La tecnologia di navigazione laser LDS scansiona con precisione l’ambiente domestico e traccia la distribuzione effettiva in un batter d’occhio

Fattore di forma: robotico