Lil Jolie: il suo singolo Kiss Me è stato scritto da una Big di Sanremo

L’esperienza ad Amici per Lil Jolie si è conclusa, ma nonostante questo ha avuto l’opportunità di scrivere un singolo insieme al suo idolo: Madame. Il brano in questione è Kiss Me.

“In Kiss Me canto l’amore. Ma l’amore, per ora, lo canto solo. Diciamo che sono innamorata della vita, ecco!” – le parole di Lil Jolie a Verissimo – “Ho 24 anni, non voglio seguire gli schemi. So che in molti mi hanno conosciuto come una ragazza riflessiva, ma sono anche ironica, mi piace cazzeggiare e dopo una serie di pezzi più personali, ho voluto mettere le ali e volare con un sound seducente. Kiss Me è esattamente questo”.

Lil Jolie a Rolling Stone, nel 2020, ha così parlato di Madame: “È un’artista che stimo un sacco, è davvero bravissima ed è stata una delle prime a proporre un sound fuori dagli schemi. Mi fa piacere essere associata a lei, però facciamo cose molto diverse“. Era destino che collaborassero.

Lil Jolie e Madame: “Abbiamo collaborato a distanza”