la donna pubblica un video in lacrime. Cosa sta succedendo

Chiara Ferragni ha condiviso un breve video su TikTok in cui appare commossa e in lacrime. Cosa è successo?

Rimaniamo commossi anche noi quando apprendiamo di grandi love story che finiscono clamorosamente e rovinosamente male. Stiamo parlando della separazione più seguita e commentata dell’anno, quella tra Chiara Ferragni e Fedez. In queste ore, il web è stato catturato da un video pubblicato sui social dall’imprenditrice dove appare in lacrime. Tutti sono rimasti commossi insieme a lei.

Chiara Ferragni ha sempre coinvolto i suoi follower nei momenti più importanti della sua vita privata e professionale. Ultimamente, anzi, ha ritrovato un equilibrio con i propri follower dopo un periodo di incertezza sulle scelte da fare sui propri canali social.

Nonostante il successo, l’influencer ha anche condiviso i periodi più difficili, mostrando le sue fragilità e le sue paure. Negli ultimi mesi, inoltre, la Ferragni ha attraversato diverse difficoltà, dal caso del “pandoro gate” fino alla dolorosa separazione da Fedez. Non stupiscono, però, neanche le frecciatine e i messaggi più o meno nascosti dell’influencer sui social, a volte anche a proposito del suo ex marito.

Attualmente, l’ex coppia vive vite completamente separate, lo vediamo quotidianamente. Chiara Ferragni, d’altronde, è concentrata sulla sua famiglia e sulla carriera, mentre Federico Lucia sta esplorando la sua nuova vita da single, spesso al centro dei gossip.

Di recente, è successo qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Chiara Ferragni ha condiviso un breve video su TikTok in cui appare commossa e in lacrime. Cosa l’ha fatta emozionare? Un trend che sta girando sui social mostra immagini di coppie innamorate, accompagnate dalla canzone “Le parole più grandi” di Coez. Vedendo i numerosi video pubblicati dagli utenti, anche la Ferragni non poteva che emozionarsi fino alle lacrime, commentando: “Ridotta così leggendo tutte le storie di questo trend”.

Non saranno sicuramente “lacrime social”, perché siamo sicuri che Chiara sia tanto onesta quanto trasparente con i follower, specie in questo periodo. Speriamo solo che torni quel bagliore in lei con cui l’abbiamo conosciuta in tutti questi anni di grande presenza mediatica e sui red carpet.