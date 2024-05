Non prendere impegni stasera!

Esce al cinema “Eileen”, l’adattamento cinematografico del libro omonimo scritto da Ottessa Moshfegh, un romanzo che racconta l’esplorazione della libertà che investe il corpo e i desideri femminili, in un 1964 in cui le possibilità per una donna sono ancora limitate e prescritte.

Un film con Anne Hathaway e Thomasin McKenzie, diretto da William Oldroyd.