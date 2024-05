dopo giorni difficili può tirare un sospiro di sollievo

La showgirl e conduttrice Roberta Morise è diventata mamma. La notizia è arrivata solamente nella giornata di oggi perché negli scorsi giorni era stato necessario un riposo e un riserbo prolungato. Ormai lo scorso 24 maggio, infatti, è nato Gianmaria, il primo figlio avuto dalla Morise dal compagno Enrico Bartolini. La notizia è stata condivisa dalla 38enne sui social, e in molti si sono chiesti il motivo del ritardo di qualche giorno nell’annunciare il lieto evento. Roberta stessa ha risposto, spiegando che ci sono state alcune complicazioni.

Per comunicare ai numerosi fan la nascita del piccolo Gianmaria, Roberta Morise e il compagno, lo chef Enrico Bartolini, hanno postato sui social una foto del piedino del neonato. Come era prevedibile, dopo una notizia del genere, così dolce e così importante, ciò che ha attirato maggiormente l’attenzione è stata la didascalia che accompagnava l’immagine.

“Il 24 maggio è arrivato Gianmaria. I primi giorni sono stati difficili, ma ora è pieno di voglia di vivere. Lo porteremo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”. Da queste parole si evince che di sicuro non deve essere stato tutto troppo tranquillo per la famiglia alla nascita del piccolo Gianmaria. Roberta Morise, presto, vivrà la sua maternità con massima attenzione e serenità.

Sembra che ci siano state delle complicazioni che hanno costretto Gianmaria a rimanere in ospedale per qualche giorno. Tutto sembra però risolto al momento e i neogenitori potranno presto portare a casa il loro bambino.

L’annuncio della nascita di Gianmaria non poteva che scatenare migliaia di reazioni sui social da parte di amici e fan della conduttrice e dello chef. Tra i commenti sotto il post riguardante il tenero Gianmaria, si leggono tantissimi messaggi di “benvenuto” per il nuovo arrivato in famiglia. “Ben arrivato al mondo, meraviglioso Gianmaria”, o ancora “Da ora in poi solo cose belle” in un vero e proprio tripudio di affetto attorno a Morise e compagno.

I due adesso possono finalmente concentrarsi sugli ultimi preparativi per il matrimonio. Si sposeranno il prossimo agosto, dopo ben “tre proposte di matrimonio”, come rivelato dalla stessa Roberta a ‘Gente’. Il matrimonio si terrà in Toscana, in una location immersa nel verde che accoglierà amici e parenti per una gioiosa festa.