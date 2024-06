la cantante ora vuole dirlo a tutti

Emma Marrone è una famosissima cantante che ha sempre parlato dell’importanza della salute fisica e mentale. La ragazza ha accusato gravi malattie in passato e ora si è dovuta sottoporre all’ennesimo controllo medico volto a stabilire le sue condizioni.

Ecco qual è stato il responso medico.

La malattia di Emma Marrone

Emma Marrone è una bravissima cantautrice italiana che nel corso della sua carriera ci ha letteralmente incantato grazie alla bellezza delle sue canzoni. Si tratta di una donna determinata e decisa che ne ha passate davvero tante. Per fortuna non ha mai perso la forza di brillare e di rialzarsi anche quando il mondo era contro di lei.

Diversi anni fa Emma ha partecipato ad Amici e ha rivelato come, poco prima, fosse stata colpita da una brutta malattia che avrebbe potuto mettere a repentaglio la sua vita. Questa malattia è stata tenuta sotto controllo per un po’ di tempo, ma poi si è palesata di nuovo, obbligandola a prendere una decisione drastica a seguito di un intervento chirurgico.

Purtroppo si tratta di condizioni genetiche che possono presentarsi in qualunque momento della vita. Per questo motivo chi le accusa deve essere monitorato regolarmente sotto il profilo medico. Proprio per questo Emma, qualche ora fa, ha effettuato l’ennesimo controllo. Questo proprio in vista delle performance estive che andrà a regalare al suo pubblico nel corso dei prossimi mesi.

Il responso medico e il messaggio della cantante

Poco prima di salire sul Palco di Yoga Radio Bruno Estate 2024 Emma si è sottoposta a dei controlli medici che per fortuna hanno avuto un esito più che positivo. La cantante, in passato, ha infatti scoperto di essere stata colpita da un cancro alle ovaie, condizione che se trascurata può perfino condurre alla morte.

