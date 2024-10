Con la band fino al 1981: una vita di musica a 66 anni

È morto Paul Di’Anno, la leggendaria voce degli Iron Maiden, all’età di 66 anni nella sua casa di Salisbury. La notizia è stata confermata dalla famiglia attraverso Conquest Music. Di’Anno ha cantato per gli Iron Maiden dal 1978 al 1981, prestando la sua voce ai primi due album della band, “Iron Maiden” e “Killers”. Negli ultimi anni, ha sofferto di seri problemi di salute e si muoveva in sedia a rotelle, ma nonostante le sue condizioni, ha continuato a esibirsi. Conquest Music ha pubblicato un comunicato in cui esprime tristezza per la sua scomparsa, evidenziando il contributo di Di’Anno alla musica metal e invitando i fan a celebrarlo.

Di’Anno, nato a Chingford, East London, il 17 maggio 1958, è stato una figura chiave nel successo iniziale degli Iron Maiden. Dopo il suo abbandono della band, ha proseguito la sua carriera con altri gruppi come Battlezone e Killers e ha anche intrapreso una carriera da solista. Nonostante le sfide fisiche, ha tenuto più di 100 spettacoli dal 2023 fino alla sua morte, dimostrando una straordinaria resilienza.

La sua vita privata è stata altrettanto movimentata: è stato sposato cinque volte e ha avuto sei figli. Nel settembre 2024, Conquest Music ha previsto il rilascio di un album retrospettivo intitolato “The Book of the Beast”, che raccoglie i momenti salienti della carriera di Di’Anno dopo gli Iron Maiden, sottolineando il suo impatto duraturo nel panorama musicale.

La morte di Paul Di’Anno ha lasciato un vuoto nel mondo della musica metal, con i fan e gli artisti che si uniscono nel rendere omaggio alla sua eredità. Nonostante la sua assenza fisica, la sua musica e la sua voce continueranno a vivere nei cuori di molti.