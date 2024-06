La Vita in Diretta allunga, ma senza Matano: chi lo sostituirà il sabato

Quella appena conclusa è stata un’altra stagione d’oro per Alberto Matano, che con La Vita in Diretta ha sempre battuto la concorrenza e anche di parecchio. Proprio per la forza del programma, la Rai ha pensato di allungarlo ed estenderlo anche al sabato, nell’attuale collocazione di Italia Sì. In realtà non si tratta di un esperimento del tutto nuovo, lo scorso settembre infatti per poco meno di un mese Matano ha sfidato Silvia Toffanin con Verissimo, non ottenendo però i brillanti ascolti che colleziona da anni dal lunedì al venerdì.

La Vita in Diretta si allunga, ma senza Alberto Matano.

La Rai ci riproverà e da settembre riproporrà il programma pomeridiano di Matano anche il sabato, ma senza Alberto, che verrà sostituito da una collega. Tv Blog ha svelato che al posto del conduttore 51enne ci sarà Emma D’Aquino, volto del Tg 1. La trasmissione andrà in onda nella solita fascia oraria di sempre, dalle 17 alle 18:45, al posto di Italia Sì di Marco Liorni. Anche i contenuti saranno gli stessi trattati da Matano, la D’Aquino partirà con i casi di cronaca, per poi destreggiarsi tra attualità, gossip, spettacolo, sport e cultura.

“Archiviata dunque definitivamente l’esperienza di Italia sì, La vita in diretta andrà in onda anche di sabato pomeriggio. Naturalmente non ci sarà Alberto Matano a condurre questa versione del sabato della storica testata di Rai1 (un paio di giorni di riposo sono più che meritati per il campione di ascolti del pomeriggio della prima rete Rai). Alla conduzione ci sarà la giornalista del Tg1 Emma D’Aquino, che continuerà comunque la sua attività di conduttrice del primo telegiornale italiano, a cui però aggiungerà anche questa conduzione settimanale. Italia sì dunque va in soffitta, mentre Marco Liorni tornerà a dicembre a condurre L’eredità più, come anticipato sempre da TvBlog, una serata di gioco spettacolo sabato 21 settembre, con quel Rai contro tutti, dedicato ai 70 anni della tv e ai 100 della radio”.

Emma D’Aquino farà benissimo, ma non capisco questa nuova moda di piazzare ovunque volti dei Tg, anche in programmi di attualità, spettacolo e reality. Non sarebbe stato meglio un passaggio di testimone da Matano a Serena Bortone il sabato pomeriggio?