Venezia, nuovo biglietto a 10 euro: ecco per chi

A Venezia, dal 2025, verrà introdotto un nuovo ticket di accesso per i turisti che prenotano tardivamente, con un costo compreso tra 5 e 10 euro. Tuttavia, il prezzo sarà inferiore per coloro che effettuano la prenotazione con almeno quattro giorni di anticipo. Saranno 54 le giornate in cui sarà obbligatorio pagare questo contributo per accedere al centro storico, escludendo le isole e coloro che transitano a Piazzale Roma, al Tronchetto o alla Stazione Marittima senza entrare nella Città antica. La prima data in cui sarà necessario il ticket è venerdì 18 aprile 2025, e si applicherà a tutti i ponti e ai fine settimana fino alla fine di luglio, mantenendo lo stesso orario dell’anno precedente, dalle 8.30 alle 16.

Il ticket sarà obbligatorio per i turisti che non pernottano nel territorio comunale di Venezia durante i giorni stabiliti. I residenti in Veneto, invece, non dovranno pagare, ma dovranno comunque effettuare la prenotazione, a cui sono tenuti anche i lavoratori, gli studenti e le persone esentate. Saranno esentati dal pagamento anche i visitatori del Salone Nautico, che si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, e i partecipanti alla Vogalonga dell’8 giugno.

Le modifiche sono state presentate durante una conferenza stampa a Ca’ Farsetti, alla presenza del sindaco Luigi Brugnaro, dell’assessore al turismo Simone Venturini e dell’assessore al bilancio Michele Zuin. Questo provvedimento mira a gestire il flusso turistico e a garantire una migliore esperienza per i visitatori e per i residenti, contribuendo al contempo alla sostenibilità della città. La decisione di stabilire un prezzo per l’accesso durante i giorni di alta affluenza è stata adottata per affrontare le problematiche legate al turismo di massa, che ha un impatto significativo sulle risorse e sui servizi della città. I dettagli sulle modalità di prenotazione e sulle esenzioni saranno comunicati nel corso dei prossimi mesi per garantire che tutti i turisti e i residenti siano informati e preparati.