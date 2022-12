Kanye West delira: “Mi piace Hitler, ha fatto cose buone. C’è la mafia ebraica”

Ormai è chiaro che Kanye West sta sprofondando in una spirale di deliri e ogni settimana riesce a peggiorare la sua posizione. Il mese scorso il rapper si è pronunciato contro l’aborto ed ha vomitato delle frasi antisemite.

Il 50% delle morti delle persone nere oggi è dovuta all’aborto. Il posto più pericoloso per una persona nera in America è il ventre della propria madre. Un medico ebreo mi ha diagnosticato un disturbo bipolare e mi ha iniettato delle medicine. Poi l’ha detto ai giornali”.

Non contento adesso il cantante americano si è messo a lodare Adolf Hitler. In una nuova intervista rilasciata al cospirazionista Alex Jones, Kanye ha dichiarato che Hitler ha fatto tante cose buone. Come se non bastasse l’ex di Kim Kardashian ha pure mentito su delle invenzioni che ha attribuito al dittatore nazista.

“Vedo delle buone cose anche in Hitler. Credo che Hitler abbia fatto anche cose buone. Io voglio bene a tutti, e gli ebrei non verranno a dirmi: puoi amarci e contemporaneamente amare quello che ti stiamo facendo con i contratti, e puoi amare quello che stiamo promuovendo attraverso la p0rn0grafia. Ma non si può dire che Adolf, che ha inventato le autostrade e il microfono che sto usando come musicista, non abbia mai fatto niente di buono in vita sua. Ogni essere umano ha un contributo valido da poter mettere a disposizione. Mi sono stufato di etichettare. Specialmente Hitler.

Quindi sì, mi piace Hitler. Il fatto è che i media controllati dagli ebrei hanno dipinto Hitler e i nazisti come persone che non hanno mai offerto alcun contributo al mondo. Se questo è antisemitismo? Credo che la maggior parte degli ebrei siano delle persone favolose, ma sono convinto che esista una mafia ebraica. Il fatto è che nessuno, alle scuole superiori, aveva idea di cosa fosse l’antisemitismo, finché io non l’ho reso popolare”.