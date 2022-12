Mattia Zenzola accusa Maddalena Svevi: “Stai con me solo per fare la coppietta, ti guardi nei daytime”

Mattia Zenzola e Maddalena Svevi stanno insieme ormai da due mesi e se un mese fa è stata lei ad accusare lui di “volere solo coccole”, ora è stato il ballerino a frenarsi ed a porsi dei dubbi su lei.

“Non voglio che ti arrabbi, ma sono certo di star iniziando a provare qualcosa di molto forte per te” – ha detto Mattia Zenzola – “Ma dall’altra parte non so se questa cosa è corrisposta. Sono pensieri che mi faccio perché vedo determinati atteggiamenti. Tu sei tanto orgogliosa e vuoi sempre avere ragione. Hai un carattere forte. Non mi hai mai fatto capire se quello che provo io è corrisposto. Io non sono qua per fare la coppietta e tu sembra che ti sei tanto focalizzata su quello che deve uscire fuori. Ti avvicini a me in determinate circostanze. Lo penso e te lo sto dicendo”.

Maddalena ha così provato a giustificarsi:

“Io sto bene con me stessa, sto bene sola, se io mi avvicino ad una persona e gli dimostro il mio affetto è perché con quella persona sto bene. Altrimenti non ci starei. Se sto con te è perché sto bene con te. Io sono una persona trasparente e sincera, guardo i daytime e le cose perché voglio vedere cosa esce di Maddalena, ma io sono questa”.

Ma il ballerino è rimasto fermo sui suoi pensieri: “Fidati, a volte mi porti a pensarlo. Ti avvicini a me in determinati momenti. Sono piccole cose. Vorrei cambiare idea“. A questo punto Maddalena ha continuato: “Io ti sto spiegando le cose ma non le capisci. Io le cose te le dimostro, non ti dirò mai che provo per te qualcosa di forte. […] Sembri pazzo, stai sbagliando a pensare queste cose”. “Tu sei con me come sei con gli altri” – ha continuato lui – “la differenza è che con me ci baciamo e stiamo un po’ più appiccicati. Io in due mesi sto iniziando a provare qualcosa di forte“.

Una lite da 18enni, dato che poco dopo hanno fatto la pace.