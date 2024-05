Justin Bieber aspetta un figlio: Hailey è incinta

Hailey Bailey è incinta! La notizia l’ha data lei, insieme a Justin Bieber, condividendo su Instagram dei dolci scatti del pancione.

“Voglio così tanto dei bambini, ma l’idea mi spaventa” – aveva dichiarato Hailey Bailey un paio di anni fa – “Ci sono già tantissime persone che dicono cose negative su di me, su mio marito o sui miei amici. Non riesco a immaginare di dover affrontare estranei che criticano il mio bambino”. […] “Possiamo solo fare del nostro meglio per crescerli. Assicurarci che si sentano amati e al sicuro”.

Justin Bieber ora è ufficialmente un DILF.

“Persone a caso che dicevano: Fai schifo! Sembri una ragazza! Mi scuotevo di dosso e mi comportavo come se non mi infastidisse, ma quella roba mi dava fastidio. E poi ha influenzato il modo in cui ho agito e come ho trattato le altre persone.

Ci son stati momenti in cui ho pensato al suicidio. Mi chiedevo se quel dolore sarebbe mai andato via. Era proprio costante. Stavo solo soffrendo, giusto? Avrei preferito di gran lunga non sentire proprio nulla. Sono più soddisfatto, mi sento il più stabile possibile, mi sento più sicuro, più fiducioso. Sono così in pace per la prima volta nella mia vita. Non mi sento come se stessi lottando. E come se sapessi chi Dio mi ha chiamato ad essere, dove sono, dove dovrei essere. Sto camminando nei piani di Dio. La certezza di questo è sorprendente”.