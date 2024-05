Katy Perry lancia una fetta di pizza al pubblico e le reazioni non sono quelle previste

Katy Perry da anni è uno dei giudici di American Idol e nel corso dell’ultima puntata, in un momento di pausa, ha ben deciso di lanciare un pezzo di pepperoni pizza al pubblico.

Il gesto è stato un semplice contenuto per i suoi social: prima inquadra il trancio di pizza con il salame che da quanto è ben condito si affloscia dal peso, poi lo lancia alla folla che – ovviamente – lo non riesce a prendere al volo e cade per terra sporcando tutto, sia le mani della fan che il pavimento.

a pizza my heart will always be on the #idol stage pic.twitter.com/VlE5uzIdf3 — KATY PERRY (@katyperry) May 20, 2024

Il video è diventato virale (ed era quello che presumibilmente voleva) ma i commenti sono tutti negativi. “Lanciare cibo così è disgustoso“, le hanno scritto su Twitter in risposta. E ancora: “Da quando è diventato bello lanciare cibo unto e appiccicoso a un gruppo di fan ben vestiti?“; “Non è bello gettare cibo alla folla, sarebbe stato più bello se lo avesse passato con le mani” e così via.

Katy Perry e la pizza lanciata: nel 2022 un fan ha congelato una fetta

Questa non è la prima volta che Katy Perry lancia pezzi di pizza ai fan, lo ha fatto anche in un locale nel 2022, anche se non mi è chiaro con quale logica pensi che il pubblico possa afferrare al volo una fetta di pizza con pomodoro, mozzarella e condimenti vari senza far danni. Tuttavia, uno di quei pezzi è stato congelato per ricordo e ora è dentro un blocco di ghiaccio che un fan custodisce gelosamente.



katy perry throwing slices of pizza at gay people in the club… a mother feeding her young. it’s biology pic.twitter.com/VPyFKZmIwU — matt (@mattxiv) August 1, 2022

SOMEONE FROZE THE PIZZA SLIDE KATY PERRY THREW AT THEM 😭 pic.twitter.com/NKmmuEFlM7 — JUAN (@kalisredmoon) January 21, 2024

In passato anche alcune sue colleghe hanno regalato pizza ai fan (da Beyoncé a Lady Gaga) ma si sono limitate a condividere con loro il cartone della pizza con le fette già tagliate e loro le hanno prese autonomamente senza sporcarsi o ungersi.