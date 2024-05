Eurovision 2024: qualificati ed eliminati della seconda semifinale

La seconda serata di Eurovision Song Contest è filata liscia come l’olio e i secondi quindici Paesi si sono esibiti uno dopo l’altro. Fra loro dieci si sono qualificati per la finale, cinque sono stati eliminati. I dieci Paesi che hanno conquistato il favore del pubblico e si sono qualificati per la finale sono:

Lettonia – Dons con Hollow

Austria – Kaleen con We Will Rave

Paesi Bassi – Joost Klein con Europapa

Norvegia – Gåte con Ulveham

Israele – Eden Golan con Hurricane

Grecia – Marina Satti con Zari

Estonia – 5Miinust & Puuluup con (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Svizzera – Nemo con The Code

Georgia – Nutsa Buzaladze con Fire Fighter

Armenia – Ladaniva con Jako

I Paesi che, invece, non hanno superato la seconda semifinale e che quindi non si esibiranno nella finalissima, sono:

Malta – Sarah Bonnici con Loop

Albania – Besa con Titan

Repubblica Ceca – Aiko con Pedestal

Danimarca – Saba con Sand

San Marino – Megara con 11:11

Belgio – Mustii con Before the Party’s Over​

Qualificati alla finale i Big Five

Come sempre di default sono qualificati per la finale i Big Five, ovvero Italia, Spagna, Regno Unito, Germania, Francia più il Paese ospitante, in questo caso la Svezia. Durante la seconda serata sono saliti sul palco il francese Slimane con Mon Amour, gli spagnoli Nebulossa con Zorra e l’italiana Angelina Mango con La Noia.