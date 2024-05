Maneskin, concerto sold out in Messico: il gruppo non si scioglie

Dopo le indiscrezioni secondo cui i Maneskin sarebbero stati vicini alla rottura, la band ha annunciato un concerto in Messico.

Inizia un’estate di musica itinerante per la band romana che ha conquistato il mondo. I Maneskin, infatti, smentendo le voci che li volevano vicini alla separazione, si apprestano a riempire gli stadi di tutto il globo con un tour mondiale destinato a restare nella storia. Il primo concerto sarà in Messico e i biglietti sono già sold out.

Maneskin: torna la magia dei live

L’avvio di questo tour segna un nuovo capitolo nella saga dei Maneskin, che da vincitori dell’Eurovision Song Contest si sono trasformati in veri e propri ambasciatori della musica italiana nel mondo. La loro prima tappa a Città del Messico ha visto l’intero Tecate Emblema Festival esaurire i biglietti, con oltre 55 mila spettatori che hanno accolto la band in un’atmosfera elettrizzante.

Da Norimberga a Madrid, passando per Tokyo, la band porterà sul palco l’energia e la passione che l’hanno resa celebre, offrendo ai fan un’avventura musicale senza precedenti. Ecco tutte le date del tour:

GERMANIA 8 giugno 2024 – Norimberga – Rock im Park; 9 giugno 2024 – Nürburgring – Rock Am Ring

AUSTRIA 15 giugno 2024 – Nickelsdorf – Nova Rock Festival

PAESI BASSI 21 giugno 2024 – Landgraaf – Pinkpop Festival

FINLANDIA 27 giugno 2024 – Seinajoki – Provinssi Festival

POLONIA 3 luglio 2024 – Gdynia – Open’er Festival

BELGIO 5 luglio 2024 – Werchter – Rock Werchter

FRANCIA 10 luglio 2024 – Le Barcarés – Les Déferlantes

SPAGNA 12 luglio 2024 – Madrid – Mad Cool

PORTOGALLO 18 luglio 2024 – Lisbona – Super Bock Super Rock

GRECIA 23 luglio 2024 – Atene – Athens Ejekt Festival

GIAPPONE 17 e 18 agosto 2024 – Tokyo – Summer Sonic Main Stage

FRANCIA 22 agosto 2024 – Parigi – Rock en Seine

Numeri da capogiro

I successi dell’anno passato pongono le basi per un 2024 ancora più ricco di soddisfazioni. Con due canzoni che hanno raggiunto il miliardo di stream su Spotify e una presenza che va oltre i confini nazionali, i Maneskin si confermano come la band italiana d’eccellenza nel panorama musicale mondiale.

Maneskin con Tom Morello

Un anno di concerti in più di 27 paesi, accoliti da premi prestigiosi e un’affezione del pubblico che non accenna a diminuire, sono il preludio a un’estate che promette di scrivere una nuova pagina nella storia della musica live.







