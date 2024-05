Anticipazioni della semifinale di Amici: eliminato, ospiti e sfide

Dopo quasi otto mesi i programma, di cui due di serale, oggi c’è stata l’ultima registrazione di Amici ed è tempo quindi delle anticipazioni della semifinale. In gara nel talent mariano dopo sette puntate sono rimasti: Sarah, Holden, Mida, Petit, Marisol e Dustin (qui per scoprire chi vincerà il programma secondo gli scommettitori). Questo articolo contiene spoiler e quindi se non volete rovinarvi la sorpresa questo non è il posto giusto.

Gli ospiti musicali di questa ottava puntata di Amici 23 sono stati gli Articolo 31 (che hanno cantato il loro nuovo singolo Peyote) e Irama, mentre l’ospite comico è stata Geppi Cucciari. Dopo tre manche sono finiti al ballottaggio finale Mida e Sarah, uno di loro ha quindi abbandonato la scuola ad un passo dal traguardo. Il team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi è arrivato intatto in finale, mentre quello di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro è rimasto senza alunni già la scorsa settimana. Il guanto di sfida tra professori invece è stato vinto dalla squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo.

Ballottaggio: Sarah verso Mida#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 9, 2024

Anticipazioni della semifinale di Amici 23: quello che è successo.

Cosa è successo nell’ultima registrazione di questa edizione di Amici, le anticipazioni della semifinale nel dettaglio.

“Marisol vs Mida e vince Marisol (riporta Superguida Tv)

Marisol vs Sarah, vince Marisol

La ballerina di Alessandra Celentano diventa così la prima finalista

Seconda manche

Dustin contro Mida che canta 100 messaggi, vince Dustin

Dustin contro Sarah, vince Dustin

Il ballerino è il secondo Finalista

Terza manche

Petit vs Mida, vince Petit

Sarah contro Holden

Petit vince contro Sarah”

vincere sono i CuccaLo che si sono esibiti sulle note di Man in Black.

gli Zerbi-Cele erano vestiti da ricci. Insomma ci sarà sicuramente da ridere!

Anna Pettinelli ha iniziato l’esibizione mentre era appesa e imbragata nella postazione degli alunni. Successivamente ha lanciato coriandoli dorati sulla giuria