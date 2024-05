Elena D’Amario conduce uno speciale di Amici 23: i video della registrazione

Ieri sera Sarah Toscano, Marisol Castellanos, Holden, Petit, Dustin Taylor e Mida sono stati avvistati presso gli Studi Elios per registrare una puntata speciale di Amici. I 6 finalisti sono tornati nello studio del pomeridiano per registrare una puntata speciale firmata TIM e condotta da Elena D’Amario. In studio era presente anche il pubblico munito di smartphone, tant’è che i video di tutte le esibizioni sono finiti online.

Holden ha cantato Randagi, Nuvole e Ossidiana; Sarah si è esibita sulle note di Sexy Magica e Touché, ma c’è stato anche Petit che ha fatto Mammamì e Mida che ha cantato per la gioia del pubblico sia RossoFuoco che Que Pasa.

Holden, Sarah, Mida e Petit oggi negli studi di #Amici23 per l'evento TIM

Dustin e Marisol hanno ballato, ma alcune esibizioni sono state fatte anche dalle ballerine professioniste: gira sui social un video di una coreografia di Giulia Stabile e Isobel Kinner che ballano fra loro.

ma com'è che nessuno sapeva di quest'evento?! cioè rendiamoci conto dell'inutilità di questo social, nessuno tra i presenti in studio sta su twitter?

Outfit approvetissimo Ps. Sento l'esigenza di cantare le canzoni sue a squarciagola

Considerando che questa puntata speciale è stata realizzata da TIM col supporto di Elena D’Amario e la totale anarchia sull’uso degli smartphone da parte del pubblico, presumo che il girato non finirà mai in televisione. Molto probabilmente sarà caricato su WittyTv prossimamente.