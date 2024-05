Torna EnoWeek al castello di Moncalieri

Informazioni e ticketingwww.torinowineweek.comtorinowineweek@gmail.com FB https://www.facebook.com/torinowineweekIG https://www.instagram.com/torinowineweek/

I pacchetti degustazione saranno acquistabili anche in cassa, salvo esaurimento disponibilità, al Salone dei Vini al Giardino delle Rose. Ogni token vale un euro, le degustazioni partono da un token

• Salone + 2 token degustazione: 10€

• Salone + 8 token degustazione: 15€

• Salone + 8 token degustazione + visita al Castello di Moncalieri: 18€

• Salone + 20 token degustazione + visita al Castello di Moncalieri: 30€ CANTINE PRESENTI AL SALONE DEI VINI DELLA ENOWEEK La Cardinala (TO), Gringhigna (AL), Le Strie (SO), Cascina Gilli (AT), Vigna Riccardo (CN), Tenuta Baroni Campanino (PG), Terrenostre (CN), Quila (CN), Taverna Wines (CN), Luca Luigi Tosa (CN), Az. Agr. Vitivinicola Eusebio di Stroppiana Marilena (BI), Az. Agr. De Simone Roberto (CN), Poderi Moretti (CN), I Moie (AL), Cantina della Serra (TO), Vin del Ròc, L’ Autin (CN), Andreoli. (presto disponibile l’elenco completo delle cantine) ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINOAzienda Agricola Cieck, Azienda Agricola Bianco Renato, Azienda Agricola Picco, Cantina Produttori Nebbiolo Di Carema, Cooperativa Produttori Erbaluce Di Caluso, Azienda Vitivinicola Ferrando, Azienda Agricola Massoglia Chiara,, Azienda Agricola Santa Clelia, Azienda Vitivinicola Roberto Crosio, Azienda Agricola Gnavi Carlo, Azienda Agricola Vitivinicola Silva, Azienda Agricola Caretto Loris Livio, Cantine Briamara Ss, Az. Vitivinicola Giacometto Bruno, Terre Del Creario, L Soc. Agricola “La Masera” Ss, Tenuta Roletto S.C.A., Societa’ Agricola Tenuta Duca, Azienda Agricola Ilaria Salvetti, Tenuta Fontecuore, Azienda Agricola Le Masche, Cascina Ceich Di Laura Moreschini, Azienda Agricola Pozzo Elisa, Marco Rossa Viticultore Borgomasino, Castello Di Azeglio Soc. Agricola, Az. Agricola La Palera, Az. Agricola Luca Leggero, Azienda Agricola Rossotto Stefano, Azienda Agricola Rubatto Guido, Azienda Vitivinicola Balbiano, Azienda Vitivinicola Il Girapoggio, Soc.Coop.Agr. Terre Dei Santi, Az. Agricola La Riva’ Luca Trombotto, Scuola Malva Arnaldi, Giro Di Vite, Soc. Agricola Dai Dellerba, Marco Beltramo, Az. Agricola ‘L Garbin, Azienda Agricola “Casa Ronsil”. SELEZIONE WINED*ORARamaddini (SR), Oenosapiens (Francia), Tenuta Bricco San Giorgio (AT), Langa Spirits (CN), Zanotelli (TN). SELEZIONE PROVINCIALE BOLGHERESEPoggio Dei Tramonti (LI), Campo Al Signore (LI), Campastrello I Socci (LI), Podere Conca (LI), Giorgio Meletti Cavallari (LI), Mulini Di Segalari (LI), Ceralti (LI), Le Grascete (LI).









