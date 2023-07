Edoardo e Antonella single da un mese, Daniele ironizza sui loro fan: “Disposti a pagarmi”

Edoardo e Antonella si sono lasciati esattamente un mese fa e al contrario di Daniele e Oriana (che si mollano e si riprendono a cadenza quasi regolare) i due sono tutt’ora single.

A prendere la decisione di chiudere è stato lui e lei, come abbiamo visto, ha già pianto in diretta Instagram con il vento fra i capelli per creare pathos. Lo stesso Donnamaria recentemente l’ha presa in giro ironizzando proprio col suo rapporto con i social.

“Preferisco non parlarne perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata da lei. Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘Edoardo in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro’. Lei suoi social può fare tutto, quelli sono la sua vita”.

Un amico in comune fra loro è Daniele che proprio ieri sera in diretta su Twitch (ci passa le ore là sopra!) ha dichiarato di essere dispiaciuto ma che “fra moglie e marito meglio non mettere il dito”.

“Sono due ragazzi a cui mi sono affezionato. Penso che si vogliano bene e che ci siano dei sentimenti fra di loro, sarei contento se riuscissero a trovare un punto di incontro perché sono due ragazzi che meritano. E basta. Hanno veramente fatto parte dell’ultimo Grande Fratello insieme a me, Bebè e altre persone. Li ricordo con affetto e con piacere e se posso dargli una mano cercherò sempre di farlo. Poi sapete, come si dice: tra moglie e marito non mettere il dito, sono grandi e maturi per prendere le loro decisioni. Io cerco di comprendere i punti di vista di tutti e due e cerco di fare da paciere ma non faccio il tifo né per l’uno né per l’altro, ma faccio il tifo per loro e gli auguro il meglio possibile”.

Daniele parla dei Donnalisi pic.twitter.com/fFn99U3ivi — AlessioL (@Alessio_L01) July 23, 2023

Edoardo e Antonella single da un mese, Daniele ironizza sui Donnalisi: “Disposti a pagarmi”

Qualche giorno fa Daniele ha inviato un messaggio audio a Edoardo in cui ironicamente gli ha chiesto di tornare con Antonella per business. L’audio – che è stato in un secondo momento caricato online – recita esattamente così:

“Stavo pensando, sai cosa potrei fare? Potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro. Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per fare una roba del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10 mila euro. E basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé”.

Ah, l’amore.