Itziar Castro (alias Goya di Vis A Vis) è morta a 46 anni

Itziar Castro, nota ai più per aver vestito i panni di Goya nella serie spagnola Vis A Vis, è morta prematuramente a soli 46 anni.

L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal regista Frankie de Leonardis tramite Twitter:

“È con profondo rammarico che vi informiamo della morte della talentuosa attrice Itziar Castro. Con una straordinaria carriera nell’industria dello spettacolo, la Castro ha lasciato un segno indelebile con la sua notevole recitazione e il suo carisma. Itziar non era solo un’attrice e un’artista di talento, ma anche un’instancabile combattente per i suoi ideali e le sue speranze. Ha affrontato ogni sfida con una determinazione e un coraggio che hanno ispirato molti. La famiglia chiede il rispetto della propria privacy in questo difficile periodo di lutto”.