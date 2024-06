Italia, Frattesi recuperato

Buone notizie per il CT Luciano Spalletti. L’emergenza a centrocampo è pronta a rientrare, dopo lo spauracchio vissuto nella giornata di ieri. Come anticipato nel primo pomeriggio, Davide Frattesi è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il centrocampista dell’Inter si era fermato nella seduta del martedì per un lieve affaticamento, ma oggi è di nuovo a disposizione degli Azzurri per l’avvicinamento all’Albania. Una buona notizia per i tifosi della Nazionale e anche per i fantallenatori, visto che Frattesi sarà una delle potenziali sorprese al Fantaeuropeo.

Continuano a lavorare in palestra, invece, sia Fagioli che Barella. Gli esami strumentali non hanno evidenziato criticità per lo juventino, ma lo staff medico della Nazionale non vuole correre rischi. Il fastidio muscolare è ancora presente, per quanto gestibile e non allarmante.

Anche per Barella cresce l’ottimismo: lo stato di salute è di ritorno al 100% e potrebbe rientrare in tempo per il debutto contro l’Albania.