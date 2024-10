Juve e Arda Güler, c’è l’annuncio su X: ma è tutto falso

La Juventus ha annunciato l’acquisto di Arda Güler, un talento turco diciannovenne proveniente dal Real Madrid. Tuttavia, questa comunicazione è stata accompagnata da un’importante avvertenza: l’account ufficiale in inglese del club è stato hackerato. La Juve ha prontamente reso noto attraverso il proprio profilo italiano che gli utenti devono ignorare le informazioni false pubblicate sull’account @juventusfcen, specificando che stanno lavorando per risolvere la situazione.

L’annuncio falso relativo all’acquisto di Güler ha attirato una notevole attenzione sui social media, con visualizzazioni che sono aumentate rapidamente. Nonostante la notizia si sia diffusa virale, il club bianconero ha sottolineato che si tratta di un’informazione non ufficiale e poco dopo ha ricevuto un crescente numero di interazioni non desiderate e confusione tra i tifosi.

La Juventus ha avviato le proprie indagini per capire l’origine dell’attacco informatico e si impegna a ripristinare la sicurezza del proprio account. La situazione ha sollevato preoccupazioni anche riguardo alla sicurezza informatica dei social media nelle comunicazioni ufficiali delle società sportive, in un contesto dove le notizie false possono diffondersi rapidamente, confondendo i tifosi e danneggiando la reputazione del club.

Il club torinese sta cercando di rassicurare i suoi sostenitori, ribadendo che eventuali notizie riguardanti acquisti e trasferimenti futuri saranno comunicate ufficialmente attraverso i canali appropriati. In questo caso specifico, la Juventus ha chiarito che nessun accordo per Arda Güler fosse stato concluso, e ha esortato i tifosi a seguire le comunicazioni dirette del club per notizie affidabili.

La Juventus, attualmente impegnata in una costruzione di una squadra competitiva, dovrà affrontare la questione della sicurezza dei propri profili social, in modo da evitare ulteriori inconvenienti in futuro. Monitorare le piattaforme social e proteggere le informazioni sensibili saranno di cruciale importanza, specialmente con l’aumento della visibilità delle squadre nel mondo digitale.