Calhanoglu, l’esito degli esami: si tratta di un’allungamento

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha subito un infortunio durante la partita contro la Roma, guidata da Ivan Juric. Dopo l’evento, il giocatore si è sottoposto a esami strumentali approfonditi. La risonanza magnetica ha rivelato un’elongazione della coscia sinistra.

Fortunatamente, l’infortunio si è rivelato meno grave di quanto inizialmente temuto. Tuttavia, Calhanoglu è certo di saltare la prossima gara di Champions League contro lo Young Boys. L’obiettivo ora è quello di rientrare in campo per il importante incontro contro la Juventus, previsto per domenica alle ore 18:00.

La decisione finale riguardo alla sua partecipazione alla partita contro i bianconeri sarà presa dallo staff medico dell’Inter, che monitorerà attentamente le condizioni del calciatore nel corso della settimana e seguirà l’evoluzione del suo quadro clinico. I fantallenatori e lo stesso allenatore Simone Inzaghi attendono con ansia notizie sul recupero di Calhanoglu, data la rilevanza del suo contributo per la squadra.