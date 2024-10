Venture Global, GNL a Edison non prima di aprile 2025

Il 9 ottobre 2024, Venture Global ha comunicato a Edison che non inizierà le consegne di GNL dall’impianto di Calcasieu Pass prima di aprile 2025. Nel settembre 2017, le due aziende avevano firmato un contratto ventennale per la fornitura di carichi di GNL. Tuttavia, nonostante il contratto, Venture Global non ha avviato le consegne, giustificando il ritardo con problemi tecnici all’impianto. L’impianto di Calcasieu Pass ha iniziato a esportare GNL nel marzo 2022 e ha raggiunto la capacità produttiva nominale di 10 milioni di tonnellate all’anno nel settembre 2022, completando la fase di substantial completion a novembre 2022. Fino a questo momento, l’impianto ha esportato 355 carichi di GNL sul mercato spot, approfittando di prezzi più elevati e generando oltre 20 miliardi di dollari di ricavi. Secondo la lettera di Venture Global, queste vendite sul mercato spot proseguiranno almeno fino ad aprile 2025, complicando ulteriormente la situazione per Edison.

A causa del mancato avvio delle consegne promesse, Edison ha deciso di avviare un arbitrato internazionale contro Venture Global, accusandola di violazione del contratto stipulato. Quest’arbitrato segna un passaggio significativo nella relazione tra le due aziende e evidenzia le difficoltà di Venture Global nel rispettare i termini contrattuali. La questione del GNL sta diventando sempre più critica, con Edison che cerca di tutelare i propri interessi commerciali e sottolineando l’importanza della fornitura regolare di GNL nel contesto del mercato energetico globale.

Nel frattempo, il settore del GNL sta affrontando sfide notevoli legate alla produzione e alle forniture, il che rende gli sviluppi attuali tra Venture Global ed Edison ancora più rilevanti. La aspettativa di consegne che sono state spostate in avanti potrebbe avere ripercussioni sia sul piano economico che su quello strategico per Edison, evidenziando le incertezze del mercato. La situazione attuale rappresenta un importante punto di svolta per entrambe le aziende e potenzialmente per il mercato del GNL nel suo complesso.