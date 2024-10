Riconoscimenti per Marotta, Calhanoglu e Immobile

Oggi a Roma, nel Palazzo Valentini, si è svolta la seconda edizione del “Premio Internazionale Eccellenza Mediterraneo 2024”, organizzato dall’Associazione dei Giornalisti del Mediterraneo in collaborazione con AIPS Europe, Fondazione Artemisia e USSI. Numerosi i premiati provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Tra i riconosciuti, Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha espresso il suo orgoglio per il premio ricevuto, sottolineando come questo sia un motivo di vanto condiviso con l’intera squadra. Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha condiviso in un videomessaggio il suo onore per il premio speciale.

Tra i premiati anche Ciro Immobile, attuale attaccante del Besiktas: “Siamo partiti bene e spero questo premio serva da stimolo per continuare a ottenere successi”, ha dichiarato in videomessaggio. Huseyin Yucel, vice presidente del Besiktas, ha elogiato Immobile per i suoi impressionanti 10 gol in 11 partite e ha rivelato che la trattativa per il suo acquisto era in fase di sviluppo da tempo, sottolineando l’entusiasmo con cui il giocatore ha accettato la proposta.

Gianfranco Zola, leggenda del calcio italiano, ha commentato a margine dell’evento la possibilità del ritorno in campo di Francesco Totti, definendolo un giocatore eterno e suggerendo la necessità di trovare nuovi talenti tra i giovani. Premiati anche Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni, e Luca Pancalli, presidente del Cip, il quale ha rinnovato il suo impegno dopo le buone prestazioni dell’Italia alle Paralimpiadi di Parigi, evidenziando come quest’evento abbia portato alla luce molti talenti.

Tra i premiati si trovava anche Manuel Bortuzzo, medagliato paralimpico a Parigi, e Francesco Bonanni, direttore tecnico del nuoto paralimpico. Sofia Raffaeli, ginnasta di bronzo alle ultime Olimpiadi, ha espresso i suoi ringraziamenti per il riconoscimento. La lista dei premiati include anche Mehmet Akif Ustundag, presidente della Federazione turca di pallavolo, e Daniele Santarelli, allenatore della nazionale turca femminile e dell’Imoco Volley. Il premio ha dunque celebrato figure significative nel panorama sportivo e sociale del Mediterraneo.