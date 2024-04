Isole Cook, l’estensione nel Pacifico perfetta

Basta scendere dall’aereo all’aeroporto internazionale di Rarotonga per essere salutati da un sorridente ‘Kia Orana’ e venire proiettati nella quiete di un paradiso incontaminato, completo di spiagge di sabbia bianca, lagune blu e montagne verdeggianti. La Polinesia Neozelandese è l’ideale estensione di un viaggio in Australia e Nuova Zelanda, ma anche da Tahiti e dalle Hawaii, combinazioni decisamente meno scontate, ma possibili, grazie a comodi collegamenti aerei.

Difficile da immaginare? Ci pensiamo noi a fornirvi un quadro chiaro delle infinite possibilità che le Isole Cook offrono per rendere il vostro viaggio unico, che siate in luna di miele, con un gruppo di amici, che il vostro sia un viaggio once-in-a-lifetime oppure una breve fuga concessa dal vostro Working Holiday Visa, con cui state realizzando un’esperienza di lavoro in Australia o Nuova Zelanda.

Partiamo proprio da lì, dai paesi down under: per quanti desiderano arricchire un viaggio in Australia con un soggiorno in Polinesia Neozelandese dove, all’ammirazione incontenibile al cospetto di lagune incantevoli, si aggiungono esperienze di cultura e natura autentiche, esiste un comodo volo diretto Sydney-Rarotonga che parte alla sera e arriva al mattino dello stesso giorno (praticamente si guadagna un giorno attraversando la linea internazionale di data!). Qualche idea concreta in più, la può fornire questa proposta di Quality Group.

Ancora più naturale, è l’estensione dalla Nuova Zelanda: le Isole Cook si trovano esattamente a metà tra questo Paese e le Hawaii. Da vulcani, fiordi, geyser e balene, all’Eden, nello splendido paradiso delle isole vulcaniche Cook, su spiagge bianchissime, acqua trasparente e la barriera corallina intorno a voi. I voli sono giornalieri da Auckland con New Zealand o Jetstar per Rarotonga. Poco meno di 4 ore di viaggio e avrete trovato il vostro posto ideale sulla Terra! In questo caso, le proposte di Alidayssono perfette per scoprire i due paesi.

Per fare il pieno di Polinesia, invece, l’estensione più spontanea è da Tahiti: dalla Polinesia Francese a quella Neozelandese il passo è davvero breve: 2.30 di volo con Air Tahiti o Air Rarotonga per un salto culturale però, incredibile. Da Rarotonga, un volo interno vi trasporta sulle meravigliose spiagge candide di Aitutaki che paragonerete immediatamente a quelle di Bora Bora. Quale sarà il vostro coup de coeur?

Infine, una proposta decisamente più fantasiosa che collega gli Usa alle Cooks via Hawaii. Non ci avete mai pensato, vero? Eppure, con Hawaiian Airlines potrete volare da LA e San Francisco a Rarotonga via Honolulu! Se vi sembra impossibile, trovate ispirazione nel programma di viaggio di Creo Travel.