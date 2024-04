I sensi della Polonia – Viaggiare

Viaggiare non è solo spostarsi da un luogo all’altro. Chi riesce ad immergersi completamente nella nuova realtà che sta visitando riesce anche a connettersi intimamente con questa in modo profondo e autentico, ne apprezza cultura e tradizioni, si lascia stimolare creatività e immaginazione. Per vivere appieno una destinazione, è fondamentale coinvolgere tutti i cinque sensi, spingendosi oltre la semplice vista, trasformando la vacanza in un’esperienza ricca di sfumature e ricordi indelebili, che risveglia l’anima e nutre il corpo.

La Polonia è una meta che ben si presta ad un viaggio multisensoriale, proponendo numerose esperienze ed attività legate ai cinque sensi. Aprite gli occhi alla bellezza che vi circonda, dalle sfumature dei parchi verdi alle acque blu dei laghi, fino alle colorate chiese ortodosse e alle moschee; ascoltate i suoni rilassanti della natura o la musica filarmonica che vibra nell’aria; annusate il profumo della salsedine o quello dell’ambra bruciata; assaggiate i sapori autentici di prodotti DOP e IGP o concedetevi una pausa culinaria nell’unico ristorante polacco due stelle Michelin; toccate con mano la storia e la cultura o cimentatevi nella preparazione di prelibati dolci.

Cosa aspettate? Aprite il vostro cuore e la mente a nuove emozioni. Partite alla scoperta della Polonia con i vostri sensi e lasciatevi sorprendere da questa destinazione che vi permetterà di immergervi completamente in un’esperienza sensoriale a 360°.

I suoni della Bassa Slesia

La Bassa Slesia, situata nella parte sud-occidentale della Polonia, è ricca di storia, cultura e natura, uno scrigno di tesori sia da un punto di vista estetico che artistico. L’esplorazione di questa regione attraverso l’udito può essere un’esperienza unica e memorabile, un viaggio rigenerante che con questo senso vi condurrà alla scoperta di luoghi dalla straordinaria bellezza, a cominciare da una natura grandiosa, dalle montagne innevate dei Monti Sudeti alle numerose foreste verdissime, dai laghi cristallini alle praterie ondulate, un’ampia varietà di ambienti naturali che vi accoglie con i suoni rilassanti dei boschi e degli alberi e del cinguettio degli uccelli.

Nelle imponenti fortezze e negli splendidi castelli – come il Castello di Ksiaz e il Castello di Czocha – risuonano i tempi lontani di battaglie e conflitti, ma anche le melodie raffinate e colte dell’epoca nobiliare e, nelle viscere della terra, lungo l’itinerario del Misterioso Sentiero Sotterraneo, riecheggiano racconti che evocano memorie antiche, mentre il silenzio delle gallerie e dei corridoi delle miniere d’oro di Zloty Stok è interrotto solo dai vostri passi. Quindi, il capoluogo, Breslavia, una delle più antiche e belle città polacche, con le sue 12 isole e gli oltre 100 ponti, i 300 gnomi sparsi per le vie della città, l’isola della Cattedrale e la celebre orchestra filarmonica che si esibisce presso il Forum Nazionale della Musica – una delle sale da concerto più grandi d’Europa.

Un profondo respiro in Pomerania

Affacciata sul Mar Baltico, la Pomerania è una delle regioni più attraenti della Polonia per le sue bellissime spiagge sabbiose, dove a predominare è il Parco Nazionale Slowinski con le sue dune mobili plasmate dal vento, un luogo davvero unico per lasciarvi permeare dal profumo di salsedine del mare – perfetto per gli amanti degli sport acquatici, come il surf e il kitesurf, la vela e le immersioni – che si confonde con l’aria pulita del cielo. È anche la regione dei laghi e dei fiumi blu in un entroterra dove è la natura a dominare, con distese verdeggianti impreziosite da colture di lavanda che pervadono i sensi, con riserve naturalie fitte foreste attraversate da numerose piste ciclabili e bellissimi sentieri escursionistici.

Qui si respira anche l’atmosfera delle antiche culture, di tradizioni e folclore, di meravigliosi itinerari tematici che permettono al visitatore di scoprire la regione, come il Sentiero dei castelli gotici – dove ammirare il Castello di Malbork (la più imponente fortezza d’Europa, Patrimonio dell’Umanità UNESCO) o il Sentiero dei fari, ma anche di antiche rotte commerciali ricche di fascino, come la via dell’ambra, l’oro del Baltico.

Attraverso la preziosa gemma è possibile ripercorrere la storia di Danzica, il suo capoluogo, visitando il Museo dell’Ambra per essere avvolti dall’aroma caldo e intenso dell’ambra bruciata per la sua lavorazione, o percorrendo il centro storico o Città Vecchia con la sua architettura fiabesca e colorata e le suggestive strade lastricate in pietra.

Se non bastasse, la Pomerania vanta una importante ricchezza di prodotti regionali, che si traducono e si respirano in cucina, vere e proprie prelibatezze gastronomiche che emanano profumi di una terra variegata, che dona selvaggina, pesce freschissimo, frutta, prodotti caseari, erbe e piante aromatiche.

Toccar con mano la Wielkopolska

La Wielkopolska è una regione ricca di storia e cultura, situata nella parte occidentale della Polonia. Offre ai visitatori la possibilità di immergersi in un passato affascinante, di toccar letteralmente con mano la storia, con mura di architetture d’epoca, eleganti residenze signorili, città medievali e castelli imponenti a riportarvi allo splendore di tempi passati. Dalle eleganti finiture del Castello di Goluchow al meraviglioso arboreto del Castello di Kornik, alla forza dell’acqua da sfiorare durante una crociera in barca o un’escursione in canoa seguendo Grande Anello della Wielkopolska (ndr. è il più lungo percorso turistico acquatico segnalato della Polonia, con ben 688 km tra paesaggi, fiumi e specchi d’acqua).

Altrettanto suggestivo è scoprire gli antichi mestieri nei numerosi mulini a vento, dove mani esperte vi guideranno alla scoperta dei segreti della macinazione del grano e della produzione della farina per immergere le mani nella farina soffice e impalpabile. Una visita al Museo Vivo del Cornetto di San Martino a Poznan – capoluogo della regione, vi permetterà di cimentarvi nella lavorazione di questo prodotto gastronomico protetto dal marchio IGP.

I sapori della Malopolska

La Malopolska, con il suo capoluogo Cracovia, è sicuramente il non plus ultra tra le regioni polacche. È la più ricca dal punto di vista culturale, storico (conta ben 5 siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO) e paesaggistico, oltre a vantare montagne (tra cui i maestosi Monti Tatra, i più dolci Beschidi e Pieniny), acque termali dalle proprietà altamente benefiche, architetture in legno rappresentate magnificamente da alcune centinaia di chiese ortodosse e cattoliche e, infine, eccellente anche dal punto di vista gastronomico. Si distingue infatti per l’incredibile varietà di prodotti tradizionali, regionali e protetti con i marchi DOP, IGP e SGT (Specialità Tradizionale Garantita) della Polonia, come l’oscypek (il re dei formaggi polacchi, dal sapore deciso, leggermente salato e affumicato con la legna di pino silvestre o di abete rosso) e la carpa “Zatorska” (pesce tradizionalmente usato nella cucina polacca e allevato in questa regione sin dal Medioevo) tra i prodotto DOP, la suska sechlonska (varietà di prugna secca) e l’obwarzanek (specialità di Cracovia risalente al XIV secolo; ciambella di pasta di pane cosparsa di sale, semi di sesamo oppure semi di papavero) con il marchio IGP e, infine, tra i prodotti SGT, gli insaccati e i salumi (come quelli di Podstolice o di Piaski Wielkie), i formaggi freschi e stagionati (come il twarog, un formaggio fresco) e diversi tipi di pane, sempre per citarne alcuni.

Passeggiando per le vie di Cracovia e visitando il Castello Reale sul Wawel, la Basilica di Santa Maria, Sukiennice, ovvero il Mercato dei Tessuti e l’Università Jagellonica, l’ateneo più longevo della Polonia, senza dimenticare il centro storico della città, riconosciuto dall’UNESCO tra i 12 più preziosi complessi architettonici del mondo, vi sentirete abbracciati dalla storia. Non mancate però di gustare le proposte del primo ristorante polacco due stelle Michelin!

Uno sguardo ammirato e curioso alla Podlaskie

Per una vera immersione nella natura, per rigenerarsi e staccare dalla quotidianità, la Regione Podlachia (Podlaskie) è davvero unica. Sono ben quattro i Parchi Nazionali e tre i Parchi Paesaggistici che ne fanno parte e che proteggono foreste primarie, paesaggi naturali, valli, fiumi, laghi e numerose rare specie di piante e di animali. Tra questi, il Parco Nazionale di Bialowieza, regno indiscusso del bisonte europeo nonché una delle più antiche riserve naturali d’Europa, iscritto nell’Elenco dell’Eredità Mondiale dell’Umanità e nell’Elenco delle Riserve della Biosfera dell’UNESCO.

L’inestimabile valore naturalistico di questa regione, situata nella parte nord-orientale della Polonia, la rendono una meta indiscussa se volete riempire gli occhi di splendidi paesaggi costellati da numerosi laghi, boschi e parchi, come anche il secondo Parco Nazionale più importante della zona, quello del fiume Biebrza, abitato da diverse specie di animali che si può esplorare a piedi, in bicicletta, in canoa o sulla zattera, o ancora il Parco Nazionale del fiume Narew, l’Amazzonia polacca, o il Parco Nazionale del lago Wigry, il più grande lago della Podlaskie.

Infine, le colorate chiese ortodosse e le moschee da ammirare lungo il Percorso Culturale “Legno e Sacrum”; case, cappelle e chiese di diverse confessioni, soprattutto di quella ortodossa e alcune risalenti al XVI secolo sono solo alcuni esempi della particolare architettura lignea della zona