La ricetta del polpettone di melanzane (al forno): goloso e infallibile!

Ecco la ricetta del polpettone di melanzane, un secondo piatto gustoso a base di verdure che metterà d’accordo tutti!

Ogni famiglia ha la sua versione del polpettone di melanzane: c’è chi lo fa con pane raffermo, chi lo fa senza uova o anche con le patate. Il risultato? Un secondo vegetariano, gustoso e che potete consumare anche come piatto unico.

Se la ricetta classica del polpettone di carne ci fa pensare all’inverno e ai pranzi sostanziosi, quella del polpettone di melanzane richiama subito l’estate e i piatti da gustare anche freddi appena arriva il bel tempo. Le melanzane, che nei mesi caldi danno il loro meglio, si prestano alla perfezione per questa ricetta.

Il nostro consiglio è quello di prepararlo il giorno prima e lasciarlo riposare in frigorifero: farete la gioia degli amici e degli ospiti vegetariani con questo secondo piatto senza carne. Scopriamo quindi come si fa il polpettone di melanzane senza carne, da preparare (anche) con il mitico Bimby!

Polpettone di melanzane

Come cucinare il polpettone di melanzane

Iniziate a lavare le melanzane e tagliatele a cubetti. Fatele rosolare in una padella antiaderente con un filo d’olio e un pizzico di sale. Lasciatele cuocere coperte per una decina di minuti, girando di tanto in tanto e aggiungete mezzo bicchiere di acqua al bisogno. Poi, trasferitele in una terrina, unite il basilico e un po’ di pepe e frullate fino ad ottenere una crema, da lasciar raffreddare. Intanto, fate ammorbidire il pane raffermo con dell’acqua e strizzatelo oppure sbriciolate il pane in cassetta. In una terrina, unite pane e crema di melanzane. Aggiungete un paio di cucchiai di pangrattato, l’uovo, il formaggio grattugiato e ancora un po’ di sale e di pepe. La consistenza finale dell’impasto del polpettone di verdure deve essere abbastanza soda: per aggiustarla potete aggiungere del pangrattato o un goccio di latte. Stendete, infine, il composto su un foglio di carta da forno (o all’interno di uno stampo per plumcake) con un leggero strato di pangrattato che servirà per dare una leggera panatura. Mettete al centro il formaggio a pasta morbida tagliato a cubetti e richiudete a modi salame il vostro polpettone di verdure e formaggio. Mettetelo su una teglia ricoperta da carta forno o in uno stampo per plumcake, cospargetelo con un filo d’olio e fate cuocere il polpettone di melanzane in forno preriscaldato a 180°C per circa 40-45 minuti.

Preparazione del polpettone di melanzane con il Bimby

Come prima cosa fate ammollare il pane e strizzatelo bene. Ora rosolate le melanzane tagliate a dadini per 3 minuti a 100°C con un cucchiaio di olio d’oliva; unite il sale e fate cuocere a 100°C, velocità 3, per circa 15 minuti. Dopo la cottura, aggiungete il basilico e frullate le melanzane per 7 secondi a velocità 8. Aggiungete l’uovo e il pane grattugiato e amalgamate a velocità 4 per 10 secondi. Infine, unite il pane che avete tenuto da parte. Se il risultato è troppo liquido, aggiustate la consistenza con del pangrattato; se è toppo compatto, aggiungete un goccio di latte. A questo punto, per la cottura del polpettone, avete due scelte: cuocerlo direttamente nel boccale del Bimby o in forno. Per la prima opzione, avvolgete il composto nella carta da forno e mettetelo nel contenitore del Varoma. Nel boccale, aggiungete 700 cl di acqua e fate cuocere (40 minuti, a temperatura Varoma). In alternativa, mettete il polpettone in forno preriscaldato ventilato a 200°C per circa 30-40 minuti. Buon appetito!

Conservazione

Tutte le versioni descritte per preparare il polpettone di melanzane possono essere servite sia calde che fredde (ma noi consigliamo calde). Conservatelo per circa tre giorni in frigo all’interno di un contenitore ermetico.

Se amate questa preparazione, scoprite tutte le nostre ricette di polpettone… ma anche tutte le ricette con melanzane che abbiamo raccolto per voi!