iOS 18 farà durare ancora di più la batteria del vostro iPhone 15 ed iPhone 15 Pro

Al di la della nuova funzione portata da iOS 18 sull’app Telefono, con la pubblicazione della prima beta del sistema operativo sono emerse ancora più notizie sulle funzioni incluse dalla società americana nel sistema operativo.

Come notato da molti, tra le caratteristiche non annunciate ufficialmente sul palco della WWDC 2024 c’è un nuovo sistema di gestione della carica, che ha l’obiettivo di proteggere la cella ed aumentarle la longevità.

Nello specifico, gli utenti che posseggono un iPhone 15 ed iPhone 15 Pro potranno impostare un limite di ricarica superiore all’80%. Come noto, Apple ha introdotto nel menù “Batteria” dell’app Impostazioni il sistema che “blocca” la carica della batteria all’80%: in questo modo si riducono i cicli di carica completa e di fatto si fa in modo che la batteria duri di più.

Ebbene, con iOS 18 Apple nello stesso tab sarà possibile scegliere se bloccare la ricarica all’80%, all’85%, al 90%, al 95% o al 100%, attraverso un comando a scorrimento. Questa funzione, a quanto pare, è esclusiva della serie iPhone 15 e degli iPhone 15 Pro.

Ricordiamo che sempre sugli ultimi iPhone, Apple ha introdotto anche un pannello in cui è possibile accedere ad una serie di nuove informazioni sullo stato della batteria, inclusa la data di produzione, la prima attivazione ed il numero di cicli di ricarica.