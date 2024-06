Sinotrack 4G Car GPS Tracker, ST-907L Auto Relay Mini GPS Tracker Dispositivo del Veicolo per Moto Car Truck Taxi, Posizionamento in tempo reale, Tagliamento remoto del carburante

52,99€ - 46,99€

Funzione:

1. Dimensioni dell’apparecchio: 31x31x57mm

2. Peso: 20 grammi

3. Sostituzione della batteria: batteria al litio incorporata 3.7V 50mah

3.7V 50mah 4. Temperatura di lavoro: -20 ° C a 55 ° C

5. Temperatura di stoccaggio: -40 ° C a 85 ° C

6. Umidità di lavoro: da 5% a 95% senza condensa

7. Inizio caldo: 35 secondi

8. Inizio caldo: 1 secondo

9. Tensione di funzionamento: ingresso 10-50V

10. Primo tempo di posizionamento: avviamento a freddo 45-120 secondi

11. Modulo GPS: MTK2503

12. Sensibilità GPS: -159 dBm

13. Precisione di posizionamento: 10 metri



1. Installare il localizzatore del veicolo GRPS

2. Supporta LTE-FDD B1/B2/B3/B4/B7/B8/B28/B66 GS850/900/1800/1900 MHz

3. Supporta il monitoraggio in tempo reale degli indirizzi attraverso i link di Google

4. Built in 3.7V batteria, 50mAh

5. Supporta gli avvisi di geofencing

6. Allarme di spegnimento principale

7. Supporta una singola posizione

8. Supporta l’allarme di sovravelocità

9. Sostegno allarme a bassa potenza

10. Il pacchetto motore di taglio remoto perinclude:

Next 4G 1x ST-907L GPS tracker

Manuale utente 1x

1x box

【Network 4G】non include le schede SIM. Si prega di acquistare una scheda SIM locale per reti 2G (GSM) e 4G (LTE). Si prega di confermare se la posizione locale supporta le reti 2G e 4G di questo localizzatore GPS Sinotrack ST-907L prima dell’acquisto.

【 Funzione principale 】Un inseguitore di auto in miniatura su moto Sinotrack, con antenne GSM, LTE e GPR integrate. Il localizzatore GPS ST-907L 4G ha una batteria di riserva integrata da 3.7V e 50mAh. Il dispositivo di tracciamento del veicolo è molto semplice e facile da usare, adatto a motocicli, camion, taxi, ecc Notifica di velocità, vibrazioni, ingresso e uscita dalla zona, basso livello della batteria, spegnimento remoto del motore e recupero del motore tramite SMS

【Arresto motore】Il localizzatore ha rilevato che l’auto è stata rubata. Invia un comando di testo tramite il telefono per spegnere il motore e fermare il veicolo fino a quando non ricevi il comando di testo “9400000” per evitare che la tua auto venga rubata. Ripristinare il motore usando comandi di testo. Solo le auto con una velocità inferiore a 20 chilometri all’ora possono fermarsi. Se la velocità supera i 20 chilometri all’ora, il motore non sarà in grado di fermarsi.

【Supporto vitale della piattaforma di monitoraggio 】4G GPS tracker di posizionamento, abbonamento al servizio di monitoraggio online. Accedi tramite Internet o cerca su un tablet, PC o telefono SinoTrackerPro per scaricare un’applicazione GPS e acquistare una scheda SIM per cercare i dispositivi. Monitoraggio in tempo reale senza costi aggiuntivi

【 Monitoraggio in tempo reale 】Il localizzatore GPS ST-907L 4g localizza e monitora le destinazioni remote attraverso la nostra piattaforma di monitoraggio GPS, visualizzando accuratamente le informazioni sulla posizione, con precisione di posizionamento fino a 10 metri. È possibile visualizzare e riprodurre la cronologia del monitoraggio giornaliero. Quando l’auto raggiunge una certa posizione, è possibile fare un giudizio più chiaro.