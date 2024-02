Come sottolineato in questo precedente articolo Antonella Clerici e Gerry Scotti – seppur diversi nel modo di condurre e approcciarsi al pubblico – vantano nel proprio curriculum diversi programmi per bambini cantanti molto simili fra loro. Come ad esempio Ti Lascio Una Canzone (del 2008) proposto da lei, Io Canto (del 2010) condotto da lui, The Voice Kids (del 2022) fatto da lei e Io Canto Generation (del 2023) presentato da lui. E non è finita qui.

Come riportato tempo fa da Sdl.Tv, sono aperti i casting di Io Canto Generation Family, ovvero uno spin off di Io Canto Generation che vede i bambini canterini duettare con un adulto loro parente, che sia un fratello maggiore, un genitore, un nonno, uno zio o un cugino. Un programma molto simile a Standing Ovation, show che Antonella Clerici ha condotto su Rai1 nel 2017 e molto simile anche a The Voice Generation, uno spin off del programma The Voice che al momento la Rai non ha ancora proposto. E ora? Ecco arrivare anche Io Canto Senior.



Mentre sulle reti Rai girano i promo di The Voice Senior, in quelle Mediaset vanno regolarmente in onda quelli di Io Canto Senior.

Io Canto Senior (la risposta Mediaset a The Voice Senior): la reazione di Antonella Clerici

Giuseppe Candela su Twitter ha così commentato ironicamente: “Dopo Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior, Mediaset ha deciso di copiare un altro programma ad Antonella Clerici: Io Canto Sempre a Mezzogiorno“. Una battuta a cui Antonella Clerici ha risposto ridendo.

Dopo Io Canto Generation, Io Canto Family e Io Canto Senior. Mediaset ha deciso di copiare un altro programma ad Antonella Clerici: Io Canto Sempre a mezzogiorno. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) February 14, 2024

Sempre su Twitter, Antonella Clerici ha messo like anche a questo tweet:

“Ricapitolando: Ti Lascio una Canzone >>> Io Canto

The Voice Kids >>> Io Canto Generation

The Voice Senior >>> Io Canto Family

Io Canto Family >>> The Voice Generation

The Voice Generation >>> Io Canto Senior Non resta che accendere due fornelli nel tribunale di Forum”.

Lei palesemente PIENA.