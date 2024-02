Discorso notturno di Mirko manda in tilt i gieffini: il gesto inaspettato

A due mesi dalla sua eliminazione Mirko Brunetti ha fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello come ospite. Le fan dei Perletti erano felicissime di questo comeback, ma qualcosa è andato storto ieri notte e l’ex gieffino ha fatto un discorso che ha mandato in tilt i concorrenti e molti fan di Perla Vatiero. Mirko ha bacchettato la sua ex fidanzata per i suoi atteggiamenti nei confronti di Beatrice Luzzi (e per gli sfondoni grammaticali).

Il discorso di Mirko Brunetti: “Perla hai preso una laurea in psicologia?”

Dopo la puntata Brunetti ha fatto un discorso a Perla, Rosy Chin, Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese ed ha consigliato loro di essere meno duri con Beatrice: “Comunque volevo dirti una cosa. Si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto. Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. No, non devi fare così. E a voi ragazzi… lo dico da persona che vi vuole bene e che vi conosce, dobbiamo parlare, domani parleremo meglio. Siete stanchi? Ok, ma non si fa così. Dite che le cose si fanno in due? No, voi siete in venti! Più leggerezza e serenità. Io non ho vissuto la casa com’è adesso? No ragazzi non è questo il punto“.

Subito dopo Mirko ha lasciato il gruppo e si è diretto verso Beatrice, lasciando Rosy e Perla basite. Il ragazzo ha abbracciato la Luzzi e le ha detto: “Sono felice di essere qui con te, sono una persona che sa scindere tante cose, la stima che ho per te la sai.Togliti un po’ di responsabilità, te le devi togliere. Qual è la chiave? In questi giorni sto qui anche per questo e ti aiuterò“.

Intanto tra le fan dei Perletti la situazione è più o meno questa…



Mirko: “Togliti un po’ di responsabilità” Bea: “Aiutami a trovare la chiave”

Mirko: “Sti giorni sto qua anche per questo” IO DEBOLE PER QUESTI DUE ❤️‍🩹

#grandefratello pic.twitter.com/CsLRXCi65Q — Gfvipera (@Gfviperella) February 15, 2024