Chiarimento tra Fedez e Iovino: “Presto la pace e un video insieme”

La catfight in discoteca, la presunta aggressione sotto casa (mai denunciata), la smentita, le telecamere sporcate dalla pioggia, i giornali che tirano in ballo gli ultras del Milan, intorno al caso di Fedez e Iovino in questi giorni si è detto e letto di tutto. Ieri sera però Roberto Alessi e Fabrizio Corona hanno dato una nuova versione dei fatti, secondo il direttore di Novella 2000 e l’ex re dei paparazzi infatti sarebbe stato Fedez a ricevere un pugno per primo. Come se non bastasse, adesso Corona ha annunciato anche che presto tra il rapper e l’uomo del caffeuccio ci sarà un chiarimento. Fabrizio sul suo sito Dillinger News ha rivelato che non c’è stata nessuna rissa tra Federico e Cristiano, ma una “banale” lite e che i due si chiariranno e registreranno un video per celebrare la pace.

Chiarimento in arrivo tra Fedez e Cristiano Iovino.

“Io, Fabrizio Corona, conosco molto bene questo modus operandi. La vicenda si concluderà così: Federico Lucia e Cristiano Iovino si incontreranno, troveranno un accordo legale per i fatti avvenuti, arriverà il chiarimento, faranno pace e faranno un video ironico contro la procura che ha messo su un circo, perdendo come al solito enorme tempo e spendendo soldi di noi contribuenti. Ovviamente lasciando fuori la curva Sud che non c’entra assolutamente niente. Ovviamente il video della pace sarà in esclusiva su questa pagina. Tanti baci e imparate come sempre le lezioni di giornalismo dal maestro di questo lavoro, cioè me, e ricordatevi che la procura quando indaga guarda Dillinger. Tutti quando indagano guardano Dillinger. La verità è trent’anni che passa da qua, ma le cose segrete, le tengo ancora per me. E adesso quotidiani e settimanali rettificate sui vostri giornaletti del …”.

A parte l’ego di Fabrizio (grande quasi quanto quello del Primo Teurgo della Chiesa dei Viventi, Gran Maestro dell’Ordine Teurgico di Elios, Presidente Europeo dell’Ordre des Occultistes d’Europe, il Divino Otelma), va detto che il Van Gate ha completamente oscurato il Pandoro Gate…