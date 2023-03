Morgan verso la co-conduzione di Sanremo, Bugo non la prende bene

Morgan potrebbe essere il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e questa notizia, data da Leggo, non è stata presa bene da Bugo.

Il giornalista Marco Castoro su Leggo – parlando di Morgan verso il Festival di Sanremo – ha infatti scritto che potrebbe arrivarci grazie alla spinta del centrodestra.

Ed è qui che Bugo, arrabbiato perché Morgan lo ha citato anche nella sua ultima intervista, ha punzecchiato

Questo perché secondo quanto scritto da Leggo, oltre Sanremo, per Morgan sarebbe in arrivo anche un secondo programma.

“Lo sappiamo che come compositore son vent’anni che non fai un cavolo, non sei mai stato un cantautore. Avresti sempre voluto essere un cantautore, ecco perché mi hai sempre adorato: perché non potevi essere come me, non sei cantautore, non lo sei mai stato”.