Maninni torna con un nuovo singolo: “Amore Gourmet”

Alessio Mininni, in arte Maninni, ha annunciato che venerdì 17 maggio uscirà il suo nuovo sinolo, “Amore Gourmet”.

Maninni lancia il nuovo singolo “Amore Gourmet”, un pezzo che promette di catturare l’attenzione non solo dei suoi fan ma anche di coloro che si apprestano ad ascoltarlo per la prima volta. Questo brano si posiziona come successore dell’album “Spettacolare” e segue la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo 2024, consolidando così la sua presenza nel panorama musicale italiano.

Un amore raffinato narrato in musica

“Amore Gourmet” si distingue per un ritmo vivace e un’atmosfera che evoca l’estate. La canzone si addentra nelle complesse dinamiche di un amore potente e travolgente, che anela a una connessione profonda e intima fra i protagonisti. Con questo brano, Maninni sfida l’attuale ossessione per la perfezione, offrendo una prospettiva raffinata sull’amore, analogamente alla cura e all’eccellenza dedicate alla preparazione di un piatto gourmet.

L’artista spiega come, in un’era dominata dall’inseguimento di un’ideale di perfezione, ogni dettaglio della vita quotidiana sembri esser ridotto a mero sfarzo. “Amore Gourmet” nasce dall’osservazione di questa tendenza e propone un amore che assume i contorni dell’eccellenza e della raffinatezza, un sentimento intensamente vivo e prezioso come i piatti dell’alta cucina che si aspira a emulare in ogni ambito della vita.

Mannini: ad ottobre inizia lo “Spettacolare tour”

Maninni non si ferma alla pubblicazione del singolo ma prosegue il suo cammino con l’annuncio delle date del suo “Spettacolare Tour“, che toccherà diverse città italiane. Dato l’impatto del suo ultimo lavoro e la qualità delle sue esibizioni passate, le aspettative sono alte, sia tra i fan di lunga data sia tra i nuovi ascoltatori che si avvicineranno alla sua musica grazie a “Amore Gourmet”.

Ecco le date del tour di Mannini: