Fedez, arrivano le prime conseguenze dopo il pestaggio a Iovino: cosa succederà al cantante

Ulteriore batosta per Fedez che sembra non avere pace nell’ultimo periodo. Il rapper più chiacchierato d’Italia infatti non parteciperà al nuovo programma Da Vicino nessuno è normale condotto da Alessandro Cattelan su Rai 2. Tutto a causa del suo presunto coinvolgimento nell’indagine relativa al pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer di Ilary Blasi, noto come “uomo del caffè”.

Secondo Davide Maggio, la produzione del programma avrebbe deciso di sospendere la presenza del rapper dopo i recenti sviluppi sulla vicenda.

Fedez si è difeso dalle accuse durante il Salone del Libro di Torino smentendo il suo coinvolgimento e tacitando le voci sulla presunta aggressione di cui sarebbe stato protagonista. Sostiene che la notizia è uscita soltanto per convolgere il suo nome e che i fatti non sussistono.

L’avvocato dell’artista, Gabriele Minniti ha confermato che al momento non ci sono prove concrete a carico di Fedez e che nulla è giunto dalla Procura.

“Per configurarsi, il reato di lesioni personali ha bisogno di un referto di 40 giorni e quindi non ci sono gli estremi”. “Non abbiamo evidenza di nulla.”



É ormai nota comunque l’iscrizione al registro degli indagati per rissa, lesioni e percosse in concorso. L’ospitata di Fedez era molto attesa di fan del rapper e di Cattelan che già pregustavano le scene ironiche tra i due. La prima puntata del programma è prevista per lunedì 20 maggio in prima serata su Rai 2, ma senza la presenza dell’artista che avrebbe dovuto essere uno degli ospiti di punta.

Il programma Da Vicino Nessuno è Normale condotto da Cattelan cercherà di rispondere in modo ironico e originale alle domande quotidiane con l’aiuto di ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della comicità.

Non ci resta che aspettare l’esito della vicenda e capire come effettivamente si sono svolti i fatti in quella notte incriminata e augurare a Cattelan un buon inizio.

