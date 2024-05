Inaugurata la 18esima edizione di Riminiwellness: 4 giorni di benessere

Inaugurata la 18esima edizione di Riminiwellness, l’evento del fitness e del benessere organizzato da Italian Exhibition Group.

Organizzato in 28 padiglioni, con oltre 300 brand espositori divisi in 6 aree tematiche differenti, dall’Action, al FoodWell, al mondo Health e Olistico, RiminiWellness 2024 punta sull’innovazione con un focus sulla longevità, esplorando programmi di allenamento e ultime ricerche nel campo nutrizionale e del benessere psicofisico. Quest’anno la manifestazione introduce una nuova categoria, Active Beauty, dedicata al mondo emergente di soluzioni e prodotti del settore della bellezza pensati unicamente per rispondere a precise necessità degli sportivi. Come di consueto il divertimento è garantito, con più di 2000 ore di allenamenti e anche grazie alle nuove discipline presenti sia nel fitness che nel mondo olistico.

All’edizione di quest’anno il settore B2B del fitness e del benessere avrà un focus senza precedenti, con un’area espositiva dedicata, che occuperà 8 padiglioni e che si preannuncia come il fulcro dell’innovazione e del networking professionale nel segmento della produzione di attrezzi e macchinari per palestre, le aziende dedicate all’abbigliamento e agli accessori sportivi. Aziende leader come per esempio Matrix, Panatta,Technogym saranno protagoniste, presentando tecnologie rivoluzionarie e soluzioni all’avanguardia che promettono di trasformare il panorama del wellness. Parallelamente, le associazioni di settore come Assofitness di Assosport che si presenta con i brand più significativi dei 30 rappresentati, giocheranno un ruolo vitale nell’unire le forze del settore, facilitando collaborazioni strategiche e scambi di valore.

“Questo è un evento straordinario che va al di là dei contenuti stessi, abbraccia tematiche trasversali e soprattutto spinge in maniera importante le presenze turistiche e l’indotto economico di questa città così dinamica. È qui che si rappresentano efficacemente alcune delle parole chiave per l’Emilia-Romagna, come benessere e sport: la nostra regione è stata in grado di interpretare al meglio l’evoluzione della pratica sportiva e di farne un volano per il territorio e un forte prodotto turistico grazie alla quantità e qualità degli eventi in calendario, tra cui – quest’anno – due vere e proprie perle come il Tour de France e l’81° Open d’Italia di Golf”, ha detto durante la cerimonia di inaugurazione Andrea Corsini, assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio regione Emilia-Romagna.