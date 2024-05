Apre Maison Roma Piazza di Spagna

Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze riapre le sue porte dopo un importante progetto di rinnovamento, restyling interno e renaming, elevando così ulteriormente l’offerta alberghiera d’eccellenza di Gruppo UNA nella Capitale.

La struttura, precedentemente conosciuta come Hotel Art by the Spanish Steps | UNA Esperienze, da alcune settimane è ufficialmente Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze e gli ospiti possono scoprire il rinnovato fascino del boutique hotel nel cuore della città, a metà strada tra Piazza di Spagna e Piazza del Popolo. Il carattere distintivo di via Margutta, celebre per aver ispirato registi e artisti nel corso degli anni, tra cui il memorabile film Vacanze Romane, si riflette nell’atmosfera unica di Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze, che accoglie i visitatori con un design che mescola sapientemente elementi storici e moderni utilizzando specchi, marmi policromi, ottone e ceramiche colorate che si fondono armoniosamente con le tracce ancora ben visibili dell’antica chiesa che sorgeva al suo posto.Giorgio Marchegiani, Amministratore Delegato di Gruppo UNA commenta così la novità: “Dopo un periodo di ristrutturazione degli spazi, siamo entusiasti di presentare Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze, che ben rappresenta la nostra visione di ospitalità di lusso immersa nella ricca storia di Roma e nell’atmosfera magica di via Margutta. Il boutique hotel romano si inserisce come nuova eccellenza nella collezione UNA Esperienze e rappresenta il fascino del lifestyle italiano e dell’hotellerie raffinata e di alto livello”. Marchegiani prosegue così: “Questo progetto di restyling fa parte di una strategia aziendale lungimirante che ha portato lo scorso anno a reinvestire una parte dei nostri proventi nell’ampliamento e miglioramento dell’offerta alberghiera con l’obiettivo di soddisfare al meglio le esigenze degli ospiti, riflettendosi poi in indici qualitativi in crescita. La strategia, l’impegno costante nell’offrire un’ospitalità di elevata qualità e il saper cogliere le opportunità che il mercato offre ci hanno premiato anche in termini finanziari: nel 2023 Gruppo UNA ha confermato la sua posizione di leadership nel settore alberghiero italiano, registrando risultati estremamente positivi, con ricavi pari a 208 milioni di euro, in crescita del +40% rispetto al 2022 e un utile netto che ha raggiunto i 25 milioni di euro, in forte aumento rispetto al dato registrato l’anno precedente. Con oltre 1 milione di camere vendute nel corso del 2023, il Gruppo ha dimostrato una solida performance, che puntiamo a incrementare guardando al futuro con ottimismo, ancora più significativo anche grazie al successo di quest’ultima operazione romana”.

Francesca Fiumanò, Direttrice di Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di presentare al pubblico Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze, un gioiello rinnovato nel cuore di Roma che incarna l’eleganza senza tempo della Città Eterna e di via Margutta. Vogliamo offrire ai nostri ospiti non solo un luogo dove soggiornare, ma un’esperienza che li avvolga nell’atmosfera unica della città, dai panorami mozzafiato di Piazza di Spagna alla magia dei vicoli che circondano il nostro hotel. Siamo convinti che Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze si affermerà come punto di riferimento per chiunque desideri vivere un’esperienza di soggiorno che unisce lusso, comfort e autenticità.”

Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze è adatto a tutti i tipi di viaggiatori, nazionali e internazionali, grazie alla sua curata offerta di camere e servizi ideali per coppie, famiglie o per soggiorni in solitaria di lavoro o piacere. Con una superficie totale di 1.950 mq distribuiti su 6 piani, l’hotel 4 stelle dispone di un totale di 46 camere, che includono una varietà di tipologie come Superior, Deluxe, Premium e Suite, con la possibilità di avere camere comunicanti. Ogni stanza è stata progettata per offrire comfort e stile, con dettagli come Smart-TV, minibar e Wi-Fi di ultima generazione; mentre i bagni presentano la linea amenities di UNA Fragranza, firma esclusiva degli hotel di catena che avvolge gli ospiti con note delicate e raffinate.

Il piano terra ospita la reception e una lobby accogliente che rispettano la storia racchiusa nelle mura dell’edificio, un tempo istituto primario religioso del 1800. Il nuovo Bar Margutta, dall’atmosfera unica e rilassata, è situato nel luogo dove si trovava l’antico altare della chiesa, di cui è ancora ben visibile l’architettura, e offre agli ospiti dell’hotel la possibilità di gustare bevande ricercate e rilassarsi in un contesto privato e dal design originale. Inoltre, nel piano ammezzato, la struttura dispone di uno spazio aperto attrezzato per riunioni e meeting.

Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze si presenta come un rinnovato gioiello nel panorama dell’ospitalità romana, con un’offerta unica che fonde l’eleganza storica con il comfort moderno, garantendo agli ospiti un’esperienza indimenticabile nel cuore della Città Eterna.