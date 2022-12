Il torneo di carte di Yu-Gi-Oh! nel 2023 in tre diverse location

Konami Digital Entertainment ha annunciato che la 250esima edizione della Yu-Gi-Oh! Championship Series (YCS) si svolgerà ad aprile 2023 in tre diverse location. Gli eventi YCS vedranno protagonisti i migliori giocatori del gioco di carte di Yu-Gi-Oh! di tutto il mondo, che si sfideranno per ottenere il titolo di campioni. I tre eventi YCS si svolgeranno contemporaneamente durante il weekend del 1-2 aprile 2023. YCS Nord America si svolgerà a Los Angeles, California, presso il Los Angeles Convention Center, YCS America Latina avrà luogo a Bogotá, Colombia, presso l’Agora Bogotá Convention Center. YCS Europa sarà ospitato dall’ExCeL London di Londra, Regno Unito.

Tutti i Duellanti iscritti agli eventi principali riceveranno un tappetino da gioco e una Field Center Card. I tre vincitori di questi eventi otterranno una carta Ultra Rara commemorativa Anotherverse Dragon e lo speciale trofeo Campione YCS. Durante il weekend molti gli appuntamenti che affiancheranno il torneo principale, compresi eventi pubblici aperti anche ai Duellanti che non partecipano all’evento principale YCS! Tornei 3vs3, eventi Tag Duel e tornei per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. I Duellanti potranno anche competere in eventi Stregone del Tempo con regole dai precedenti eventi storici YCS. Sarà possibile iscriversi agli eventi a partire dal 2023.