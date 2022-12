Da Lenovo il ThinkVision ultrapanoramico con 13 porte

Tra i prodotti presentati da Lenovo all’expo dell’elettronica di consumo di Las Vegas, il CES, c’è il monitor ThinkVision P49w-30, un display panoramico ultrawide da 49 pollici con doppio QHD. Dotato di tecnologia IPS Black, questo monitor offre un rapporto di contrasto di 2000:1 per colori più nitidi e neri più profondi. Con un massimo di 13 porte, tra cui la funzionalità di docking con due porte Thunderbolt 4 con erogazione di potenza fino a 100W e una porta USB-C frontale con capacità di ricarica rapida da 15W, il ThinkVision P49w-30 può supportare più dispositivi e accessori per il multitasking.

In grado di sostituire una configurazione a doppio monitor, può fungere da soluzione 2-in-1, consentendo agli utenti di utilizzare entrambi i lati dello schermo come due spazi di lavoro distinti, senza l’uso di cavi, grazie alle funzionalità eKVM e True Split di Lenovo. Con eKVM gli utenti possono accedere e passare istantaneamente da un PC all’altro con un clic del mouse, mentre True Split funge da partizione hardware che divide un monitor in due, consentendo di regolare in modo indipendente le impostazioni e le aspect ratio. Quando sono necessari più monitor, il ThinkVision P49w-30 può anche essere collegato ad altri due monitor QHD doppi tramite il connettore Thunderbolt 4-out. Questo monitor include anche due altoparlanti integrati da 5W e può supportare la telecamera modulare ThinkVision MC60 con microfono. Prezzi e disponibilità in Italia saranno comunicati dopo il CES.