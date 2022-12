Twitter, era Musk: chi paga ha i tweet più in vista

Twitter ha recentemente aggiornato le feature del suo servizio Blue, l’abbonamento a 8 dollari al mese voluto fortemente dal nuovo proprietario Elon Musk e che finora, sostanzialmente, garantiva solamente una spunta blu per il profilo che ha creato non pochi problemi all’ambizioso ma focoso Musk. La spunta blu è servita anche per avere accesso a dei sondaggi pubblicati da Musk stesso che hanno deciso “democraticamente” alcuni aspetti chiave dell’azienda. Ora, però, gli abbonati a Twitter Blue avranno un altro vantaggio: le loro risposte ai tweet verranno mostrate prima e con più frequenza. Twitter ha annunciato l’update in questi giorni, senza specificare come funzioni e quali criteri vengano scelti dall’algoritmo per mostrare quali contenuti. Ma non finisce qui: chi è abbonato a Twitter Blue può caricare video lunghi fino a 60 minuti, grandi fino a 2GB e in risoluzione full HD. Questa feature è disponibile solamente via web, mentre ricordiamo che per ora l’Europa è esclusa da Twitter Blue, visto che il servizio è disponibile solo in UK, USA e Australia.