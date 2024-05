“Il sapere che conta” è un autentico percorso che, partendo dalla domanda fondam…

“Il sapere che conta” è un autentico percorso che, partendo dalla domanda fondamentale «Quale futuro voglio costruire?», ci guida in un viaggio attraverso una serie di concetti chiave, dal risparmio agli investimenti, dall’inflazione al tasso di interesse, dai debiti vantaggiosi a quelli svantaggiosi.

Il libro offre esempi e casi pratici per aiutarci a prendere decisioni informate, imparando a sfruttare il fattore tempo, il nostro più potente alleato. Ricordando che non esistono formule magiche, ma che ogni scelta comporta rischi oltre che opportunità, e soprattutto che solo la conoscenza ci aiuta a «mettere i soldi in tasca».

“Il sapere che conta”, Annamaria Lusardi