tutte le parole della donna

Era sicuramente tra le interviste più attese della settimana ed ora è finalmente arrivata: Milena Santirocco ha rotto il silenzio nella nota trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto. La donna, misteriosamente scomparsa per sei giorni, è tornata spontaneamente a casa autodenunciandosi in questura.

La donna, presentatosi tutta bagnata dagli inquirenti, in un primo momento aveva raccontato di essere stata rapita, ma poco dopo è emersa la verità. L’insegnante di danza ha raccontato di aver pensato di farla finita gettandosi in mare, ma di non esserci riuscita e di essersi inventata tutto.

Questa sera, ospite di Federica Sciarelli accompagnata dalla sorella, ha deciso di rilasciare una breve intervista per chiarire le cose una volta per tutte. Visibilmente provata ha parlato solo dopo la sorella ed ha spiegato dov’è stata per quei sei giorni di inferno.

Milena Santirocco, dopo essersi allontanata dal pranzo di famiglia, aveva detto ai famigliari di andare a fare una passeggiata per poi scomparire nel nulla. Durante l’intervista ha raccontato che andandosene aveva comunque lasciato degli indizi perché voleva che il suo corpo fosse ritrovato. Per questo motivo aveva pubblicato delle Stories su Instagram con delle foto della Spiaggia delle Rovine. L’insegnante di ballo ha raccontato di aver camminato per 6 giorni ed è arrivata poi in Molise.

La Santirocco ha specificato che in questi sei giorni non poteva procurarsi né cibo né acqua in quanto l’allontanamento da casa era pensato appositamente per togliersi la vita e quindi non ha portato con lei soldi o provviste. La donna ha raccontato che ha elemosinato cibo e che ha dormito o nei lettini degli stabilimenti balneari o nei gradini coperti quando il maltempo prendeva il sopravvento.

Il motivo del tentato suicido

La donna, che fortunatamente non è riuscita a togliersi la vita, ha raccontato che il motivo di tale gesto è da ricercarsi nello stress accumulato nell’ultimo periodo. Si è sentita sola, come se nessuno la capisse e non ha retto al dolore. Una volta recatasi sul posto per compiere l’estremo gesto dice di aver pensato alle persone che le volevano bene ed ha deciso di ripensarci. Tanta commozione, ma finalmente una storia a lieto fine.