Il regista di Mare Fuori lascia la serie dopo quattro stagioni

La quarta stagione di Mare Fuori è ufficialmente diventata realtà sia per chi la segue su RaiPlay e sia per chi aspetta la messa in onda su Rai2. Ma, nonostante il successo, il regista Ivan Silvestrini ha deciso di tirarsi indietro e non seguire la realizzazione della season five.

“Questa è una lettera per voi che avete seguito Mare Fuori, amandola, odiandola, ma quasi sempre divorandola (nonostante le mie indicazioni di andarci piano)” – ha scritto su Instagram il regista – “In questi anni meravigliosi, trascorsi in larga parte a Napoli, ho avuto il privilegio di dirigere un cast e una troupe che sono stati come una famiglia per me, e davvero, quando si sta così bene una parte di te vorrebbe che ciò che stai vivendo non finisse mai. Ho trattato, per quel che era nelle mia capacità, questa serie come qualcosa di prezioso, come un lungo film, come un’opera d’arte”.

Il regista di Mare Fuori: “Se non riuscita a vedere il lieto fine in cui speravate..”

“Sono molto fiero del risultato e anche se so che le cose non sono andate proprio come volevate, se avete pianto per tutte le ore che dite beh, qualcosa di buono doveva esserci. Ho trattato ogni stagione a cui ho lavorato come se fosse l’ultima, quest’anno in particolar modo, perché se è vero che certe storie sono ancora sospese io credo che il mistero circa alcuni avvenimenti racconti bene il mistero della vita. Nella vita certe cose ci piombano addosso quando non ce le aspettiamo, ci sbattono al muro, e non capiamo il perché, non subito almeno. Mare Fuori è vita anche in questo, e se proprio non riuscite a vedere il lieto fine in cui speravate, vedetela da un altro punto di vista, con gli occhi di chi dice l’ultima parola nell’ultima scena”.

Senza fare troppi spoiler, Ivan Silvestrini ha poi concluso:

“C’è tutta una vita davanti, per quei personaggi, e per voi. Io non so cosa succederà nella prossima stagione, quando ho preso la mia decisione la stavano ancora scrivendo, e aspetterò con la vostra stessa curiosità. Ho trattato ogni stagione come fosse l’ultima, ma stavolta è davvero l’ultima, lo è per me”.

Chi sarà il nuovo regista?