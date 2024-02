Caterina Balivo organizza il gender reveal a Guenda Goria

A distanza di cinque anni da gender reveal organizzato da Barbara d’Urso a Domenica Live per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Caterina Balivo ha organizzato quello del bebè di Guenda Goria e Mirko Gancitano. La neo mamma voleva una femminuccia, i nonni anche, ma alla fine il fiocco è stato blu.



“Noi abbiamo solo voluto sapere che fosse sano, poi quello che verrà verrà. Certo io amo le femminucce, perché sono belle, sono perspicaci”, le parole di Guenda Goria prima della rivelazione. Abbiamo scelto anche dei nomi: Carla, Clara, Luce, Alba o Aurora“. Dello stesso parere anche sua mamma, ovvero la futura nonna, Maria Teresa Ruta. “Una femmina è la mia sensazione, anzi diciamo che è una speranza visto gli uomini che ci hanno accompagnato nella vita“. Ma il fiocco, come già scritto, è blu e il bambino si chiamerà probabilmente Noel (ovvero Natale in francese). “Speravo la femmina, però nei miei sogni c’è sempre stato un maschietto. La femmina la prossima volta…”.

Guenda Goria e Mirko Gancitano, un tempo ospiti fissi dei salotti di Barbara d’Urso, ora hanno trovato una nuova casa televisiva per raccontare i propri fatti: quella della Balivo. Oltre il gender reveal, hanno comunicato da lei anche la gravidanza.

“Sono un po’ emozionata, perché è stato un traguardo, che per me è un miracolo” – le parole di Guenda a La Volta Buona lo scorso gennaio – “Oggi non siamo solo in due, ma siamo in tre. Mi era stato detto che naturalmente non avrei potuto avere figli. Sono 3 anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno, il mio grande desiderio, perché l’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, perché è stata una gravidanza extrauterina che ha messo in pericolo la mia vita e sono viva per miracolo”.