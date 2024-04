«A volte succedono cose che ti chiudono fuori e cambiano la serratura: rientrare nella tua vita di prima è impossibile.

In quel mattino di frontiera tra prima e dopo, il dopo si palesa con il sorriso composto di Elena ferma all’entrata del salotto che lo saluta con un educato cenno del capo.

Lorenzo le va incontro di slancio – sollievo, rabbia e tutto l’amore di cui è capace prendono la rincorsa con lui –, lei fa un piccolo passo di lato come a scartarlo, gli appoggia benevola una mano sulla spalla e senza smettere di sorridere, un sorriso da foto-tessera che lui non le ha mai visto, dice: mi fa piacere vederti, scusami ma devo andare in bagno.

Lorenzo si porta una mano al petto, come se gli avessero sparato.»

