Il miglior trucco casalingo per districare il pelo del tuo cane senza tagliare

Ecco qual è il miglior trucco casalingo per districare il pelo del cane senza necessità di tagliarlo, soluzioni semplici ed efficaci.

Nella stagione fredda i cani stanno spesso al coperto o in casa e non si muovono molto rispetto a come fanno nella bella stagione. In primavera e in estate, quando le temperature sono gradevoli e tutto in natura si risveglia, il cane è portato a correre e giocare più del solito e, di conseguenza, a sporcarsi.

Pulire e pettinare il pelo, soprattutto nei cani con pelo lungo, può essere un po’ faticoso. Quindi, vogliamo dirvi qual è il miglior trucco casalingo per districare il pelo del cane quando c’è necessità. È importante farlo per evitare infezioni della pelle e altri problemi di salute, oltre che per un motivo estetico.

Non c’è bisogno di tagliare il pelo con questa soluzione e non c’è bisogno di acquistare prodotti costosi e chimici. Probabilmente quello che serve si trova già in casa.

Il miglior trucco casalingo per districare il pelo del cane

Il metodo che vi suggeriamo oggi in questo articolo è l’amido di mais, chiamato anche spesso maizena per il nome commerciale che si è diffuso a livello internazionale.

È una polvere bianca finissima che viene usata spesso in cucina per la preparazione di dolci o altro per la sua proprietà addensante. Inoltre, è in grado di rendere le preparazioni molto soffici. Per questo è indicata anche come rimedio contro i nodi del pelo.

Basta mettere un po’ di questa polvere nei nodi del pelo del cane e poi passare il pettine. Con pazienza, andando piano piano nei punti in cui il pelo è aggrovigliato, vedrete che l’amido di mais si rivelerà molto efficace. È possibile aggiungere un po’ d’acqua, ma non troppa perché non dobbiamo fare il bagnetto al cane.

Serve solo un pettine con denti sottili per questa operazione e molta delicatezza. Quindi, niente forza, nessuna fatica e anche il cane dovrebbe non sentire nulla.

Altri due consigli

Se in casa non avete l’amido di mais, ci sono altri due metodi che molti siti consigliano per sciogliere i nodi del pelo del cane.

Mettiamo il caso che il cane si sia divertito tantissimo in spiaggia, tra tuffi in acqua e rotolamenti sulla sabbia. Il pelo sarà pieno di nodi. A questo punto, se non volete usare un balsamo specifico per cani, da applicare dopo lo shampoo, si possono usare questi due metodi:

uova : sbattere un paio di uova e poi applicarle sul pelo del cane prima di provare a pettinarlo, sembra essere molto efficace contro i nodi;

: sbattere un paio di uova e poi applicarle sul pelo del cane prima di provare a pettinarlo, sembra essere molto efficace contro i nodi; olio di cocco e aloe vera: si può creare una miscela con aloe vera e olio di cocco non raffinato, aggiungendo acqua si mette in un flaconcino spray e si ottiene una preziosa miscela da usare all’occorrenza.

Nel secondo caso basta spruzzarne un po’ sui nodi, lasciare agire per un po’ e poi pettinare. Naturalmente, in questi due casi sarà meglio fare un bagnetto poi al cane in modo da togliere l’odore delle uova soprattutto.