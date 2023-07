Gattina disabile non permette a nulla di fermarla e vive serena la sua vita

Questa gattina disabile è un vero esempio di forza e perseveranza: nonostante la sua disabilità vive la sua vita al meglio.

La vita riserba non poche difficoltà anche ai nostri amici a quattro zampe felini. Alcuni esemplari, se sono fortunati, nascono e vivono in condizioni agevoli, altri invece devono lottare per ottenere ciò di cui hanno bisogno. Molti randagi devono affrontare la fame, la sete e la mancanza di un riparo, altri invece devono combattere con alcune disabilità. La gattina Cecily è un vero esempio da seguire.

La gattina disabile mostra una forza incredibile, da esempio

Come ogni gatto diverso dal normale, inizialmente è difficile da apprezzare. Tuttavia, difronte alla tenacia, perseveranza e personalità, poi diventa difficile non apprezzare la particolare diversità. Cecily è una gattina simil siamese di cinque anni che è stata portata al The Cattery a Corpus Christi, in Texas, dove vive da quando aveva 2 mesi.

Il rifugio applica la politica “no-kill”, ovvero accoglie e riabilita cucciolo abbandonati, maltrattati e senza una casa. Cecily è una gatta bianca e grigia con brillanti occhi blu ed è nata con la sindrome di Manx. Questa patologia nei gatti ha un impatto sullo sviluppo della colonna vertebrale: gli organo non si sviluppano e non funzionano nel modo corretto, di conseguenza non riescono a controllare vescica o intestino.

A causa della sua sindrome, le sue zampe posteriori le sono state amputate, perciò deve indossare costantemente un pannolino. Ma questo, di certo, non ha fermato questo piccolo terremoto pieno di energia. Nonostante la sua patologia, la cucciola vive la sua vita al pieno delle sue energie, anzi è descritta proprio come molto forte e veloce. La sua proprietaria, ha creato un account dedicato su Instagram e Facebbok dove vengono pubblicate le sue incredibili avventure e scatti davvero sensazionali.

L’account Instagram gestito dallo staff di The Cattery, che conta 17.800 follower e si occupa di diffondere la positività agli altri condividendo gli aggiornamenti di moda settimanali di Cecily e altri contenuti. L’adorabile gatta ha anche una pagina Facebook dedicata e un gruppo privato con oltre 32.000 e 21.000 fan, rispettivamente. I vestiti e gli abiti colorati sono nati come un modo per coprire i pannolini che Cecily indossa quotidianamente. All’interno del centro, c’era una signora che sapeva cucire e le ha creato tantissimi abiti su misura. La sua forze e perseveranza sono un esempio da seguire.