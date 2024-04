il bilancio è drammatico, necessarie 6 ambulanze e 2 automediche, traffico in tilt

Le prime ore del mattino hanno visto un maxi tamponamento lungo la tangenziale ovest di Milano. Le auto coinvolte sono quattro e ammonta a 13 il numero totale di feriti.

Alle 6.58 di mattina quatto automobili si sono scontrate tra l’uscita 2 della strada statale ss11r Novara Gallaratese e l’autostrada A4, ma la dinamica dell’incidente è ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti 6 ambulanze e due automediche inviate dall’Areu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia. Le persone coinvolte sono state medicate sul posto e poi trasportate in diversi ospedali con codici gialli e verdi. Una ragazza in codice rosso è stata portata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. La sua prognosi rimane riservata.

Gli altri son stati distribuiti tra il Policlinico, il san Carlo e l’Humanitas di Rozzano. I tredici feriti hanno età diverse: 22, 23, 27, 28, 36, 38 e 62anni. Gli inquirenti stanno facendo le rilevazioni del caso per ricostruire la dinamica del maxi tamponamento. Le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia hanno creato rallentamenti e disagi per gli altri autobilisti.

Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza fino al ripristino della normale viabilità e suggeriscono di percorrere il tratto di strada interessato soltanto in caso di reale necessità.

Questi episodi mettono in evidenza la situazione critica delle condizioni stradali e la necessità di rispettare le norme di corretto comportamento alla guida. Nonostante il numero dei sinistri sia in calo in Italia nell’ultimo anno, resta sempre alto il livello di pericolosità. La questione è su tutti i tavoli degli organi competenti la sicurezza degli automobilisti. Le norme del codice stradale sono sempre in evoluzione per permettere una maggiore consapevolezza e maturità tra quanti percorrono ogni giorno le nostre strade. Eventi del genere possono e devono essere evitati! Oltre alla vigilanza delle forze dell’ordine è necessario rispettare le norme vigenti ed evitare comportamenti scorretti come l’utilizzo del cellulare, non rispettare la distanza di sicurezza o l’alta velocità.