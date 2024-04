è lei l’eliminata dell’ultima puntata, tanta la rabbia del pubblico, ma c’è un importante colpo di scena

L’eliminazione dal programma Amici ha fatto piangere la ballerina Sofia Cagnetti, ma per lei si prospetta un futuro luminoso e pieno di opportunità

Sabato 27 aprile è stata una serata intensa per i telespettatori di Canale 5, con la sesta puntata del talent show Amici che ha visto l’eliminazione di Sofia Cagnetti. La giovane ballerina, visibilmente emozionata, ha dovuto dire addio al programma condotto da Maria De Filippi.

Prima del verdetto, Sofia si è mostrata molto preoccupata e sicura della sua eliminazione dopo il ballottaggio finale con Holden e Martina Giovannini. Il primo a salvarsi è stato proprio il cantautore. Martina e Sofia si sono sfidate in diverse esibizioni prima di arrivare al verdetto. La decisione finale è stata a sfavore di Sofia, che non ha potuto trattenere le lacrime dopo aver appreso la notizia. Con grande determinazione ha detto:

“Questa ormai è la mia vita, quello che ho fatto quest’anno è incredibile. Non mi va di uscire triste, voglio uscire felice di quello che ho fatto e di ciò che farò fuori”.

La giovane ballerina non si aspettava la meravigliosa sorpresa che avrebbe ricevuto da lì a breve. La conduttrice Maria De Filippi ha comunicato a Sofia che ha vinto una borsa di studio per frequentare la prestigiosa Joffrey Ballet School negli Stati Uniti, regalandole quindi un’opportunità importante per il suo futuro artistico.

Diversi momenti di tensione nella puntata del serale di Amici come il battibecco tra Emanuel Lo e Alessandra Celentano, e performance sorprendenti come quella horror della stessa Celentano che ha spaventato persino Maria De Filippi.

Gli ospiti non sono di certo mancati, con l’attore turco Can Yaman che ha fatto una sorpresa a Cristiano Malgioglio e ha presentato la seconda stagione della fiction Viola come il mare.

Inoltre, Rocco Hunt ha allietato il pubblico con la sua musica e Francesco Cicchella ha regalato un momento comico interpretando Geolier. Come ogni sabato sera, la puntata di Amici, ricca di emozioni e sorprese, ha incollato davanti i teleschermi milioni di italiani, confermando ancora una volta il successo e la popolarità del talent show.